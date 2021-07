Qu’a fait Diplo ? Allégations d’agression sexuelle, de vengeance pornographique et de toilettage

Le DJ et producteur de musique Diplo, de son vrai nom Thomas Wesley Pentz, a été accusé d’agression sexuelle dans un nouveau procès intenté par une femme qui prétend avoir profité d’elle lors d’un incident en 2019.

Qu’a fait Diplo ?

Selon les détails exposés dans le procès, Diplo est accusé d’avoir abusé d’une femme avec de l’alcool et de la marijuana avant de la contraindre à lui faire une fellation dans une chambre d’hôtel de Las Vegas alors qu’il la filmait sans son consentement.

L’avocat de Diplo, Bryan Freedman, a qualifié les allégations de « scandaleuses » et affirme que les accusations font partie d’un shakedown avec une autre femme qui poursuit également le DJ pour voies de fait.

Ces accusations sont loin d’être les premières allégations d’inconduite sexuelle auxquelles Diplo est confronté.

Voici un aperçu de certaines des allégations d’inconduite sexuelle contre Diplo, qui incluent l’agression sexuelle, la vengeance pornographique et le toilettage.

Liste des allégations d’agression sexuelle, de vengeance pornographique et de toilettage contre Diplo

En 2020, Diplo a été accusé d’avoir « soigné » la star de TikTok, Quenlin Blackwell.

En octobre 2020, Diplo a nié les allégations de toilettage après avoir reçu un contrecoup pour avoir prétendument permis à la star de TikTok, alors âgée de 19 ans, Quenlin Blackwell de vivre dans sa maison.

Blackwell a publié une série de TikToks humoristiques sur la vie avec le DJ maintenant âgé de 42 ans, ce qui a amené les fans à exprimer leurs inquiétudes compte tenu de leur écart d’âge.

Blackwell et Diplo ont tous deux insisté sur le fait que la relation était platonique et rien de plus.

« Diplo m’a donné l’opportunité et la sécurité de créer », a écrit Blackwell sur Twitter à l’époque. « Diplo et son équipe sont mes mentors à LA et ils sont mon filet de sécurité. Diplo et son équipe m’ont sauvé de nombreuses fois des cinglés de LA »

Diplo a ajouté qu’il ne vit pas dans la maison avec Blackwell mais utilise simplement un studio dans la propriété.

Diplo a également été accusé de vengeance pornographique et d’agression par Shelly Auguste à la même époque.

Le même mois, une femme nommée Shelly Auguste a tweeté une affirmation selon laquelle Diplo « l’avait filmée en train d’avoir des relations sexuelles sans sa permission et qu’il s’en prenait aux jeunes femmes ».

Auguste a demandé une ordonnance restrictive contre le DJ, alléguant qu’il avait illégalement distribué des images nues d’elle.

Dans la demande, elle a affirmé avoir été contactée par Diplo en 2018 alors qu’elle avait 17 ans et lui 36.

Auguste a affirmé avoir été « forcée » de perdre sa virginité avec Diplo en 2019 avant de finalement perdre le contact l’année suivante. Elle a ajouté que Diplo l’avait ensuite contactée pour lui demander de cesser de contacter Jevon King, la mère de son enfant, ce qu’elle nie avoir fait, et affirme que le DJ a engagé un détective privé pour « me faire peur pour que je garde le silence sur notre relation ».

L’avocat de Diplo a nié les allégations au nom de son client, déposant sa propre injonction contre Auguste. L’ordonnance restrictive qu’elle avait précédemment accordée contre lui a finalement été annulée.

En mai 2021, Diplo a déposé une plainte contre Auguste pour harcèlement criminel, intrusion et distribution de matériel privé.

« Malheureusement, malgré des demandes répétées d’arrêt, cet individu a continué à traquer et à harceler mon client et sa famille pendant plus d’un an », a affirmé Freedman.

Et le mois suivant, Auguste a déposé une plainte contre Diplo, l’accusant d’agression sexuelle, d’agression, de diffamation et d’escroquerie.

Dans le procès, elle affirme que Diplo l’a forcée à avoir des relations sexuelles, ne l’a pas informée qu’il avait une IST et a tenté de la persuader d’avoir un plan à trois avec une fille qu’elle croit mineure.

Cette semaine, une femme a affirmé que Diplo l’avait forcée à pratiquer le sexe oral.

Les allégations les plus récentes contre Diplo proviennent d’une femme anonyme qui affirme que le DJ l’a forcée à pratiquer le sexe oral lors d’une after après l’un de ses spectacles à Las Vegas en 2019.

La femme affirme qu’on lui a donné de la marijuana et de l’alcool avant que les autres participants ne soient sortis de la pièce, la laissant seule avec Diplo. Elle dit qu’un agent de sécurité a frappé un de ses amis masculins qui a initialement refusé de partir sans elle.

Diplo aurait refusé de laisser partir la femme jusqu’à ce qu’elle lui fasse une fellation, qu’elle prétend avoir filmée sans son consentement.

Elle poursuit maintenant en dommages-intérêts, mais l’avocat de Diplo a nié les allégations et affirme que la femme est une amie de Shelly.

« Cette plainte est complètement scandaleuse, totalement fausse et pourtant tout à fait prévisible », a déclaré Freedman, « étant donné qu’elle ne fait que répéter exactement la même affirmation déjà faite par l’amie du plaignant Shelly Auguste, une personne qui a harcelé M. Pentz et sa famille depuis plus d’un an et a déjà violé à plusieurs reprises l’ordonnance de non-communication émise contre elle.

