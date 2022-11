L’un des meilleurs lecteurs de musique pour Android est gratuit pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs lecteurs de musique du Play Store sans débourser un centime, profitez-en !

De temps en temps, les développeurs de certaines applications Android payantes les proposent gratuitement pendant quelques heures afin que davantage d’utilisateurs puissent les utiliser. essayez sans rien payer pour eux et aujourd’hui est l’un de ces jours où vous avez la chance d’obtenir l’un des meilleurs lecteurs de musique pour Android entièrement gratuit, mais seulement pour un temps limité.

Il s’agit de Puissance audio Plusune application de lecteur de musique populaire qui propose plus de 500 000 téléchargements et avec un score moyen de 4,3 sur 5 dans la boutique Google Play.

PowerAudio Plus peut être téléchargé gratuitement pendant une courte période

PowerAudio Plus est un lecteur de musique complet pour Android qui se distingue par une interface simple et intuitive et un égaliseur 5 bandes avec des basses très puissantes et avec un virtualiseur avec des paramètres de réverbération.

Cette application vous permettra jouer toute la musique que vous avez téléchargée sur votre smartphone Androidcréez des listes de lecture en fonction de votre humeur, filtrez les chansons par titre, auteur, album, genre ou par le dossier dans lequel ils sont stockés.

De plus, vous pourrez également personnaliser PowerAudio Plus avec deux thèmes vraiment élégants, définir une chanson comme sonnerie du téléphone à partir de l’application elle-même et partagez les chansons que vous écoutez via vos réseaux sociaux préférés d’une manière simple et rapide.

Normalement, le prix de PowerAudio Plus est 4,59 euros. Cependant, pendant les prochaines heures, vous pourrez téléchargez-le totalement gratuitement. Cette application est compatible avec tout appareil Android qui a une version supérieure à Android 4.4 et il n’a aucun type d’achat intégré, afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctions de ce magnifique lecteur de musique sans payer un sou.

