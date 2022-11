Amy Adams a assuré qu’elle reviendrait en tant que Lois Lane au DCEU

Bandes dessinées DC

Avec le retour d’Henry Cavill en tant que Superman dans l’univers étendu de DC, beaucoup s’attendent à ce qu’Amy Adams revienne en tant que Lois Lane. Qu’a dit l’actrice ?

© IMDbAmy Adams comme Lois Lane

Henry Cavill retourné comme Superman au Univers étendu DC dans une scène post-générique épique de Adam noir où il raconte le personnage joué par Dwayne Johnson Quoi « faut parler » parce que l’anti-héros est « Devenir nerveux » à de nombreuses personnes. Depuis, de nombreuses spéculations ont commencé concernant ce que signifie cette séquence pour le reste du DCEU.

En ce sens, on a beaucoup parlé de Amy Adams et sa version de Lois lane. Certains en sont venus à oser que l’actrice ne serait pas envisagée pour cette nouvelle étape de Superman pour « son âge »quelque chose qui semble certainement assez ridicule, si l’on tient compte du fait que l’interprète a l’air très bien en plus de faire un excellent travail dans la peau du journaliste vedette du Daily Planet.

Amy Adams veut continuer à être Lois Lane

consulté par Variété sur la chance de retourner à Univers étendu DC Quoi Lois lane, Amy Adams dit ce qui suit : « Ils ne m’en ont pas parlé. Si c’est moi, super. Si c’est quelqu’un d’autre, le rôle de Lois a été joué par tant de merveilleuses actrices dans le passé, donc je soutiendrai quelle que soit la direction qu’elles prendront. »a été la réponse de l’interprète quant à la possibilité que quelqu’un la remplace en tant que propriétaire du cœur de Superman.

Amy Adams Il a également eu le temps de parler du retour de Henry Cavill comme le héros le plus puissant de CC: « Je suis excité pour lui »a dit. « C’est un Superman tellement merveilleux, donc je suis très excité pour lui. »a fait remarquer la compagne de l’acteur Le sorceleur les deux dans homme d’acier comme dans batman contre superman et les deux versions disponibles de Ligue des Justiciers. Un long voyage pour le couple !

James Gunn et Peter Safran définissent la nouvelle feuille de route pour CC pour les 10 prochaines années où les super-héros aiment superman et batman ils seront prédominants, bien que l’on ne sache pas encore ce qu’il adviendra des personnages secondaires de ces franchises. Dans le cas du Kryptonien on parle de Amy Adams comme lois lane Diane Lane comme Martha Kent et Laurence Fishburne comme Perry White, entre autres.

