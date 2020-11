La conception originale de Steppenwolf de Zack Snyder était trop effrayante pour Justice League

Récemment, Zack Snyder a dévoilé un regard plus attentif sur le méchant Steppenwolf de son prochain film Zack Snyder’s Justice League. Le public a déjà vu une version du personnage en 2017 Ligue de justice. Mais alors que le précédent Steppenwolf ressemblait simplement à une armure humaine plus grande que la normale, la version de Snyder sur le personnage est beaucoup plus extraterrestre, avec une armure épineuse et une construction chamoisée. Selon le cinéaste, Warner Bros. voulait au départ qu’il atténue le look de Steppenwolf pour ne pas effrayer le public.

«Il y a eu des discussions et beaucoup de va-et-vient sur le nouveau design et la création de ce nouveau design. Je pense que l’idée initiale était qu’il était un peu trop effrayant et un peu trop étranger et un peu trop intense. Personnellement, je pensais il était génial et qu’il représentait une réelle menace, et représente une réelle menace, pas seulement pour le Ligue de justice, mais à la planète entière. Je pense qu’il a l’air incroyable et que l’équipe a fait un excellent travail. “

La réponse au nouveau design de Steppenwolf a été mitigée, certains fans appréciant le look plus extraterrestre du personnage, tandis que d’autres ont souligné que les nombreuses pointes semblaient exagérées. Bien sûr, comme le souligne Snyder, puisque Steppenwolf doit constituer une menace crédible non seulement pour un héros, mais pour une foule d’entre eux, son apparence doit réellement signaler cette menace physiquement.

Alors que Steppenwolf sera le méchant avec lequel la Ligue s’emmêle pendant la majeure partie du film, il est en fait un simple lieutenant du vrai méchant, le redoutable dirigeant de la planète Apokolips, Lord Darkseid. Auparavant, Snyder avait expliqué que le but de Darkseid en envahissant la Terre était de creuser “la terre parce qu’il avait l’impression que l’équation Anti-Vie était là, puis il a dû marteler la terre pour révéler l’équation Anti-Vie, dans laquelle nous, en le film, vous le voyez sous une forme physique, qui sont tous ces motifs de lave qui existent sur le sol. “

Dans les bandes dessinées, l’équation anti-vie est une arme qui peut être utilisée pour contrôler toutes les créatures sensibles de la planète. C’est à la poursuite de cette arme que Steppenwolf est envoyé sur Terre pour coloniser la planète. À partir de la coupe 2017 de Ligue de justice, nous savons déjà qu’il échoue dans sa mission. Lorsque Steppenwolf est vaincu par la Justice League, il incombe à Darkseid d’envahir personnellement la Terre et d’affronter la Ligue, bien que Snyder ait laissé entendre que la dernière partie de l’histoire pourrait nécessiter un tout nouveau film à raconter.

Ligue de justice stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en 2021.

