Trevor Noah n’a dit à personne qu’il quittait l’émission quotidienne avant l’annonce à l’antenne

Nous approchons à grands pas du dernier épisode de Le spectacle quotidien hébergé par Trevor Noé, car le comédien fera sa sortie de la série le 8 décembre. Cela fait suite à l’annonce par Noah de son départ lors de l’épisode du 29 septembre, ce qu’il a dit presque avec désinvolture avant de passer à une pause publicitaire. Il a fait remarquer que son « temps est écoulé » après sept ans, révélant son intention de quitter très bientôt son travail d’animateur de l’émission.





Noah et l’équipe de l’émission ont parlé davantage de la situation dans un nouvel article de THR. Il est noté dans l’histoire que certains des halètements entendus à l’antenne lorsque Noah a fait l’annonce provenaient des membres réels de l’équipe de l’émission en plus des personnes du public du studio. La showrunner Jen Flanz a rappelé le moment tel qu’il s’est produit, notant au scénariste en chef Zhubin Parang qu’ils allaient devoir couper le moment non scénarisé.

« Il commence à parler et à parler, et je regarde Zhubin, comme, ‘Qu’est-ce qu’il fait? Nous allons devoir éditer ça « , se souvient Flanz, disant qu’il avait l’impression qu’ils avaient perdu » toute sensation dans notre corps « .

Lorsque l’enregistrement a atteint sa pause, Flanz et Zhubin ont approché Noah au bureau. Flanz a demandé s’ils allaient vraiment diffuser le commentaire, remarquant que Noah était « devenu lourd », mais tout ce qu’il a pu dire était: « Je suis désolé. » Noah a déclaré à THR qu’il avait choisi de révéler la nouvelle de cette façon car il voulait simplement que tout le monde le sache en même temps.

« Une partie de la raison pour laquelle je l’ai fait de cette façon est que je ne voulais pas que quelqu’un soit la personne qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre, qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre, qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre », explique Noah. « Et c’est là que nous créons la chose. [The show] est l’endroit où nous sommes ensemble, notre espace, et donc pour moi, c’était la façon la plus naturelle de le dire à tout le monde en même temps.





Qui remplacera Trevor Noah dans The Daily Show ?

Le plan annoncé pour Le spectacle quotidien est de cesser d’émettre après le dernier épisode de Noah avant de revenir en janvier. À ce moment-là, on s’attend à ce qu’il y ait une rotation des hôtes avant qu’un hôte permanent ne soit nommé, comme ce qui s’est passé avec Péril! après le décès d’Alex Trebek. Roy Wood Jr., l’un des correspondants actuels de l’émission, serait un favori. Cependant, il refuse de réfléchir sérieusement à cette possibilité jusqu’à ce que Noah soit sorti.

« C’est trop écrasant, et je ne veux pas avoir ça en tête », a déclaré Wood.

Pour l’instant, les fans devront d’abord se préparer à dire adieu à Noah sur Le spectacle quotidien, mais les gens le verront assez tôt avec son travail continu dans la comédie. Noah dit également qu’il veut se lancer davantage dans le théâtre et la réalisation de films, révélant qu’il a des scénarios en préparation. Nous verrons ce qui va suivre pour lui après la diffusion de son dernier épisode le 8 décembre 2022.