Est-ce une bonne idée de manger avant votre premier café de la journée ?

Lorsqu’il s’agit de manger le matin, la plupart d’entre nous préfèrent un peu de liquide au préalable. Prendre une tasse de café avant de prendre un repas est le choix commun pour beaucoup d’entre nous. Cependant, selon certains, il serait peut-être préférable de manger un morceau avant de boire ce premier café. Plus vous vous sentez fatigué, plus il est difficile de supporter l’idée de préparer puis de manger de la nourriture. Cependant, une étude récente a trouvé un lien intéressant entre la qualité de votre sommeil et votre consommation de café, et l’impact que cela peut avoir sur votre glycémie.

Photo : Bancs d’argile/Unsplash

La recherche, menée par le gourou de la recherche Harry Smith, a révélé qu’un mauvais sommeil continu, ou un manque de sommeil, commencera à affaiblir le corps. Cependant, se lever après un mauvais sommeil et prendre une tasse de café semblait nuire à notre métabolisme du glucose. Dans certains cas, c’était jusqu’à 50 % de différence.

Ils ont constaté qu’en prenant un petit-déjeuner sain à l’avance, ce problème pouvait être quelque peu atténué. Cependant, il convient de noter que cette étude a impliqué moins de trente personnes et qu’il ne s’agissait pas d’une étude à long terme. Donc, si vous avez envie de prendre votre café le matin avant toute autre chose, c’est une partie essentielle de votre rituel, alors c’est bien.

Photo : Gian Cescon/Unsplash

Ceci, cependant, est l’une des premières fois qu’une étude dit ouvertement qu’un café du matin avant toute autre chose pourrait être potentiellement problématique. L’étude a cependant montré une conclusion assez solide : essayer d’éviter de dormir et simplement vous dynamiser avec du café ne fonctionnera pas, et il est garanti qu’il échouera sur une expérience à long terme.

Il est courant de manquer une nuit de sommeil étrange, et votre corps peut encore prospérer même sans ce sommeil pendant une soirée. Si vous commencez à en faire une habitude – et pire, vous essayez de combattre votre fatigue avec du café – vous pourriez rencontrer quelques problèmes plus tard.

Si vous le supportez, cela vaut peut-être la peine de manger quelque chose avant d’aller chercher la bouilloire ou la machine à café. Ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est absolument pour certains.