Lukas Gage, star de You and White Lotus, fiancé à Chris Appleton

l’étoile de toi et le célèbre coiffeur ont récemment confirmé leur relation.

©InstagramChris AppletonLukas Gage serait fiancé à Chris Appleton

Selon divers rapports, Luc Gage (27 ans), star de toi et de Le Lotus Blanc se serait engagé à Chris Appleton (39 ans), qui est connu comme l’un des coiffeurs les plus célèbres pour les célébrités.

Quelques semaines seulement après qu’Appleton ait confirmé sa relation avec la star de Le Lotus Blancdes rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles le couple était fiancé et le tabloïd américain ET! Il a cité une source, qui a souligné que le couple était fiancé.

Sur des images partagées sur les réseaux sociaux, l’acteur et la styliste ont été vus en train de poser ensemble à l’hôtel St Regis de Punta Mita où ils étaient en vacances fin février, ce qui a lancé des rumeurs d’une idylle.

+ Qui est Lucas Gage ?

C’est un acteur américain, qui a actuellement 27 ans. Il est né le 28 mai 1995 et a participé à d’importantes émissions de télévision telles que toi, Le Lotus Blancmais aussi Euphorie, Amour, Victor, Vandale américain et [email protected]parmi d’autres séries.

D’accord avec IMDBcompte 47 crédits dans des projets cinématographiques et télévisuels, dont une fille bavarde, Parachute, Fargo, Les deux autres, Queer comme Folk et classe de mensongesentre autres.

+ Qui est Chris Appleton ?

Sur Instagram, la styliste compte plus de 3,5 millions de followerssur cette plate-forme est décrit comme le Directeur créatif mondial de Color Wow Hair et a montré son travail aux côtés de célébrités telles que Drew Barrymore, kim kardashian et Doua Lipa pour n’en citer que quelques-uns.

Sur ses réseaux sociaux, elle publie du contenu sur les soins des cheveux et de la peau. D’accord avec CélèbresAnniversairesen 2010, il a été nommé le jeune talent de l’année de l’émission de télévision londonienne Hairdresser of the Year et il aurait commencé sa carrière à l’âge de 5 ans et son premier emploi dans un salon à l’âge de 13 ans.

