Les meilleures applications pour identifier les races de chats

Tu aimes les chats? Avec ces applications, vous pourrez reconnaître toutes les races de chats et leurs caractéristiques avec des photos : orientaux, persans, siamois et plus encore.

Les chats font partie des animaux mieux domestiquésen plus que réduire le stress et ils sont d’un grand soutien affectif dans les moments difficiles, la grande majorité s’adaptent très bien à la vie domestique et à leur le comportement facilite l’éducation.

Maintenant, tout comme les chiens, les chats ont un grande variété de racesCertains d’entre eux sont calme et docile et d’autres peuvent être plus affectueux, grand et poilu.

Si vous voulez en savoir plus sur cet animal ou si vous voulez simplement savoir quelle est la meilleure race a avoir a la maison, ne t’inquiète pas. En ce moment, vous saurez certains applications pour identifier les races de chats depuis votre mobile.

Applications pour connaître les races de chats sur Android

CatScanner

copain de chat

Identificateur de race de chat : chaton

Identificateur de chat – Scanner de chat

Identifiant de race de chat

Races de chats – Photos

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de applications pour identifier les races de chats gratuites depuis le confort de votre mobile. Ils travaillent avec Intelligence artificielle Oui algorithmes spéciaux qui détectent les caractéristiques de l’animal à travers une image et fournissent des résultats immédiats.

CatScanner

Une des applications les plus populaires pour identifier les races de chats c’est CatScanner. C’est un outil de poche facile à utiliser, puisque vous n’avez qu’à exécuter l’application et prendre une photo du chat avec l’icône de l’appareil photo et il affichera rapidement les résultats.

Leur Intelligence artificielle est capable de déterminer sa race en fonction des traits de l’animal, la couleurTaille, fourrure et de plus. Leur le taux de réussite est assez élevédonc tu n’auras aucun problème.

CatScanner

copain de chat

copain de chat est une application très similaire à la précédente, il vous suffit de faire une photo le plus près de l’animal ou utilisez une photo de votre galerie pour procéder à l’identification.

La base de données qui intègre cette application est très large Et le meilleur de tous, il est constamment mis à jour.

Son interface est assez convivial, intuitif, fluide et présente une grande variété de couleurs pastel, ce qui en fait un attrait visuel pour l’utilisateur.

copain de chat

Identificateur de race de chat : chaton

Application Identifiant de race de chat est bien plus qu’un identifiant de race de chat. Il contient une grande quantité d’informations relatives à ces félins, vous pouvez également obtenir lire des articles concernant comment s’en occuper selon leur racepropose également des conseils, des astuces et bien plus encore.

Mieux encore, vous pouvez créez un profil pour votre propre chat et même ajouter votre nom, quelques photos et partager les images avec la communauté. L’application dispose d’un trouve la bibliothèqueet c’est que chaque fois que vous prenez une photo d’un nouveau chat, la photo sera automatiquement enregistrée dans la bibliothèque.

Identificateur de race de chat : chaton

Identificateur de chat – Scanner de chat

Une autre application à considérer connaître la race d’un chat justement c’est Identificateur de chat. Comme d’autres applications, son fonctionnement est simple, vous n’aurez qu’à faire une photo ou utilisez une image de votre galerie et en un rien de temps elle affichera un courte vidéo avec la race du félin.

De plus, il est capable de reconnaître très bien les races mixtes de chats avec Données informatives et intéressant sur différentes races de chat bâtard.

Et quelque chose de plus que cette application inclut est la possibilité de prendre une photo d’un humain et l’application vous dira à quelle race de chat il ressemble. Sans aucun doute, c’est quelque chose d’assez amusant à faire à un ami ou à un membre de la famille.

Identificateur de chat – Scanner de chat

Identifiant de race de chat

Application Identifiant de race de chat est l’un des meilleurs et des plus basiques de cette liste de applications pour identifier les races de chats. Bien que l’apparence montre très peu de travail, elle contient les informations nécessaires pour répondre à toute question.

Sa prise en main est très simple, vous n’aurez qu’à prendre une photo du chat ou choisissez-en un dans votre galerie et son algorithme renverra des résultats de chats similaires, c’est à vous de trouver l’animal qui est le plus similaire. Chaque image est accompagnée de informations et fonctionnalités détaillé.

Identifiant de race de chat

Races de chats – Photos

races de chats est conçu pour fans de chaten particulier pour les utilisateurs souhaitant porter un enregistrement et contrôle de chaque animal.

Grâce à cet outil de poche, vous pourrez identifier la race de n’importe quel chat à travers une photo et enregistrez-les dans votre bibliothèque.

L’application est similaire à un dictionnaire de chat et possède une interface très conviviale. minimaliste, intuitif et optimisé avec des informations intéressantes.

Races de chats – Photos

