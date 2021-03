Love Alarm est tellement déçu de sa fin qu’ils pensent que la saison 2 n’aurait pas dû exister

Alarme d’amour Il a fortement pénétré Netflix avec sa première en 2019 grâce à une intrigue innovante qui montrait les problèmes d’amour de la modernité. La série coréenne a été un succès et a généré beaucoup d’attentes pour une deuxième saison qui a été faite attendre. Enfin, ce 12 mars, les nouveaux épisodes sont arrivés, mais ils n’ont pas été bien accueillis par le public: le résultat était si décevant qu’ils ont même pensé que la suite de l’histoire était inutile. Qu’est ce qui c’est passé?

« Quand l’alarme se déclenche, je me demande: que ressentent vraiment Sun-oh, Hye-yeong et Jojo? Le son de l’alarme réveille le feu dans mon cœur », est le synopsis officiel du tout nouvel opus qui comporte six chapitres et avec le rôle principal de Kim So-hyun, Song Kang et Jung Ga-ram.







« Lors de la première saison, Sun Oh avait été blessé par un adieu soudain. Dans la deuxième saison, il est devenu plus mature et a plus de force intérieure. Si la première saison a montré la fraîcheur de la période étudiante, la deuxième saison est plus mature. « , Song Kang avait avancé dans une conférence de pré-publication.

Réactions et mèmes après la fin inattendue de Love Alarm 2 sur Netflix

C’est précisément la fin de Sun Oh qui a le plus dérangé les fans. Les réactions sur les réseaux sociaux ont souligné qu’ils ont attendu deux ans pour voir une heureuse fermeture du personnage et qu’ils ne l’ont pas compris. « Sun Oh a passé toute la saison à pleurer, sa famille s’effondre et ils ne lui ont jamais donné un moment de bonheur », était la plainte des fans.

Il y avait même ceux qui regrettaient tellement la deuxième saison qu’ils pensaient qu’elle n’aurait pas dû exister. « Je ne verrai plus toute la saison, dans ma tête Sun Oh et Jojo étaient ensemble, j’attendais vraiment beaucoup plus, pour moi il n’y a pas Love Alarm 2 »a écrit un utilisateur de Twitter et a eu plus d’un millier de likes.

Le K-Drame basé sur webtoon par Chon Kye-youn pour le moment n’a aucune information sur une troisième saison, le public devra donc se contenter de ce qui est affiché sur l’écran Netflix.