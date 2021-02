Serena Williams rend hommage à l’histoire des Noirs avec une incroyable tenue de combinaison de l’Open d’Australie

Serena Williams est considérée comme l’une des meilleures joueuses de tennis de notre temps. Mais, elle a également été reconnue comme ayant certaines des meilleures tenues de tennis de tous les temps.

Et son choix de vêtements à l’Open d’Australie n’était pas différent.

L’athlète légendaire et créatrice de mode de sa collection de vêtements éponyme est sortie sur le court de tennis de Melbourne vêtue d’une élégante combinaison une pièce – une déclaration de mode qui honore les dernières semaines restantes du Mois de l’histoire des Noirs.

La combinaison asymétrique rouge et noire, avec une longueur de jambe plus haute que l’autre, est un clin d’œil subtil à Florence Griffith Joyner, également connue sous le nom de Flo-Jo, une athlète américaine d’athlétisme noire considérée comme la femme la plus rapide de tous les temps.

Flo-Jo a souvent concouru dans les combinaisons à une jambe signature, que Serena Williams a fabriquées sur le court de l’Open d’Australie. Lors d’une conférence de presse d’après-match, Williams a expliqué que le look conçu par Nike était destiné à rendre hommage à Flo-Jo, décédé en 1998.

«J’ai été inspiré par Flo-Jo, qui était un merveilleux athlète de piste, un athlète incroyable quand je grandissais», a déclaré Williams. «Eh bien, en regardant sa mode changer toujours, ses tenues étaient toujours incroyables. L’équipe Nike a en fait pensé à ce design en s’inspirant de Flo-Jo. Je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, c’est tellement génial.’ »

D’une icône féminine noire à une autre, c’était vraiment un hommage réconfortant à voir – surtout pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

Le moment a été rendu encore meilleur parce que Williams était en compétition contre Naomi Osaka.

Osaka est un joueur de tennis noir et japonais, qui a réussi à battre Williams lors de leur match, mettant fin à la séquence presque imbattable de Williams.

Osaka a également été un fier défenseur des Noirs, apparaissant souvent sur les tribunaux pour des matches au cours des derniers mois avec un masque différent Black Lives Matter rendant hommage à une autre personne noire assassinée par la police.

De George Floyd, Elijah McClain, Breonna Taylor et Ahmad Arbery, Osaka a fait des déclarations audacieuses qui montrent son soutien au mouvement BLM, ce qui la rend encore plus historique et mémorable contre Williams.

De nombreux fans de Serena Williams ont été déçus par la défaite, mais Osaka n’est pas la rivale de Williams – mais son héritage.

En tant que femme noire, être capable de voir deux athlètes féminines noires fortes et dominantes marquer médaille après médaille est inspirant. Osaka et Williams ont brisé les barrières et prouvé que les femmes noires peuvent occuper des places et réussir dans toutes les entreprises qu’elles choisissent de faire.

En espérant que nous pourrons voir des athlètes féminines noires plus réussies – et des femmes noires plus réussies en général.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.