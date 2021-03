Xatakaletter: nous lançons une newsletter avec un contenu exclusif et le plus pertinent en technologie et science de la semaine

Vous pouvez nous suivre sur notre site Web, sur nos réseaux sociaux (même sur TikTok!) Et, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez également le faire par e-mail à notre nouvelle newsletter hebdomadaire: Xatakaletter. La technologie et la science qui nous inspirent et nous enchantent, dans une newsletter faite à la main par un humain (Javier Pastor), pas par un robot. Si vous vous inscrivez ici, chaque dimanche, il arrivera dans votre boîte aux lettres.

Dans chaque édition, vous trouverez Contenu exclusif que l’équipe 45secondes.fr créera spécifiquement pour la newsletter, en plus d’une sélection des actualités technologiques et scientifiques les plus importantes et essentielles de la semaine, d’autres lectures intéressantes hautement recommandées que nous avons trouvées dans d’autres médias et même des choses à ne pas manquer regarder, jouer ou profiter.

Vous pouvez vous abonner à la nouvelle newsletter depuis notre profil dans Revue: il vous suffit de saisir votre adresse email et de cliquer sur le bouton « Abonnez-vous maintenant ». Vous recevrez un e-mail pour confirmer votre inscription via un lien (si vous ne le recevez pas, veuillez vérifier le dossier Spam). Facile, simple et pour toute la famille. Après votre inscription, vous recevrez la newsletter hebdomadaire tous les dimanches.

Merci beaucoup et on se « lit » dimanche!

Lien | Abonnez-vous à Xatakaletter, la nouvelle newsletter hebdomadaire de 45secondes.fr