L’ordre idéal pour regarder les épisodes de Kaléidoscope sur Netflix

Kaleidoscope est une offre intéressante de Netflix où les épisodes de la série sont présentés de manière aléatoire. Le bon ordre pour les voir !

Kaléidoscope est la nouvelle série Netflix qui bat des records d’audience en 2023, étant la deuxième série la plus regardée jusqu’à présent cette année derrière la populaire Merlin et devant Émilie à Parisune autre des alternatives du catalogue du Streaming Giant qui « ça fait beaucoup de bruit ». L’émission mettant en vedette Giancarlo Esposito et Rufus Sewell a une particularité : elle est présentée dans un ordre aléatoire pour chaque abonné au service.

Les épisodes de Kaléidoscope Ils ont des couleurs différentes par nom et il y a un total de huit livraisons qui sont présentées dans un ordre différent pour chaque client de Netflix avec un point commun dans chacun des cas : l’entrée finale est l’épisode « Blanc »où se déroule l’impressionnant braquage, qui est le fait significatif autour duquel tournent tous les épisodes de la série.

La manière chronologique de voir Kaléidoscope

Kaléidoscope raconte l’histoire d’un maître voleur qui a passé 25 ans à planifier un cambriolage magistral dans un coffre-fort inviolable, c’est pourquoi il rassemble une équipe de voleurs en qui il doit avoir confiance s’il veut mettre la main sur les 7 000 € en obligations introuvables qui s’y trouvent. une équipe de sécurité d’élite. L’histoire de l’émission à succès Netflix a une acceptation de 35% de spécialistes en Tomates pourries contre 63% des audiences.

Le casting de Kaléidoscope comprend Giancarlo Esposito comme Leo Pap, Paz Vega comme Ava Mercer, Rufus Sewell comme Roger Salas, Jai Courtney comme Bob Goodwin, Rosaline Elbay comme Judi Goodwin, Peter Mark Kendall comme Stan Loomis et Tati Gabrielle comme Hannah Kim. Un casting de luxe pour une histoire qui peut avoir jusqu’à 40 000 combinaisons différentes à apprécier.

Pour voir Kaléidoscope chronologiquement et non comment l’épisode est censé se dérouler Blanc ce ne sera plus le dernier auquel vous jouerez sur votre appareil. Noter que Netflix Il a tout préparé pour que l’entrée où le vol se produit soit la dernière, mais si vous allez voir le spectacle en respectant la chronologie, vous devriez le faire de cette façon : Violet, Vert, Jaune, Orange, Bleu, Blanc, Rouge et enfin Rose. L’expérience ne sera pas la même et vous perdrez cette part de confusion nécessaire aux thrillers. Votre décision!

