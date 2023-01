HBO : un protagoniste de Westworld a rompu le silence après l’annulation

in

La série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy n’a pas pu produire sa cinquième saison. Il a été retiré du catalogue HBO Max.

De façon inattendue et alors que la série était revenue pour récupérer une partie de son audience, HBO décidé de mettre un terme à Westworld qu’il a été laissé incapable de terminer son histoire. La série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy Il a été lancé par le signal en 2016 et après quatre saisons, il était inachevé. Dans l’esprit des cinéastes, il y avait déjà des plans pour un cinquième volet, qui pourrait être le dernier, mais il n’a jamais vu le jour.

Au cours des dernières heures, l’un des protagonistes de Westworld a rompu le silence et pris la parole après l’annulation de la série. Il s’agit de James Mardenl’acteur qui jouait nounoursl’une des intelligences artificielles du parc qui a travaillé côte à côte avec Dolorès (Evan Rachel Wood). S’il était clair qu’il s’agissait d’une production très coûteuse pour le signal, il était frappant qu’elle ait été annulée après l’avoir laissée diffuser pendant six ans et être si proche de sa fin.

+Ce que James Marsden a dit à propos de l’annulation de Westworld

Dans une interview avec pierres qui roulentl’acteur de Westworld assuré: « Je mentirais si je ne te disais pas que la façon dont ça s’est terminé Westworld ce n’était pas une déception ». En ce sens, il a exprimé sa gratitude et détaillé : « Je ne parlerai jamais de manière ingrate d’aucune de mes expériences, mais j’aimerais que nous puissions terminer l’histoire que nous voulions terminer ».

« J’aime la famille de Westworld. C’était l’une de ces rares opportunités de faire partie de quelque chose qui m’a également fait rester à la maison affamé pour le prochain épisode en tant que fan. »assuré James Marden. « Je comprends tout à fait que c’est un spectacle coûteux et que les grands spectacles doivent avoir un large public pour justifier la dépense. J’aimerais juste que ce soit plus qu’une réussite financière. »condamné.

Il est à noter qu’au-delà d’avoir été annulé, HBO également retiré du catalogue de HBO Max, où il n’est plus disponible dans aucune région. On pourrait dire que cela allume une lueur d’espoir pour que la production revienne sur une autre plate-forme. « Qui sait, peut-être existe-t-il un monde où nous pourrons le compléter d’une manière ou d’une autre »révélé Marsdenqui a également fait remarquer qu’il y avait une fin « prévu ».

