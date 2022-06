La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents : rencontrez les hommages et les mentors dans la préquelle de Hunger Games

Bienvenue aux 10e Hunger Games annuels !

Deadline rapporte que la première série de personnages hommage et mentor a été choisie pour le prochain Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Jerome Lance jouera District 2 hommage à Marcus, avec Knox Gibson (Pardonne-nous nos offenses) en tant qu’hommage du district 8 à Bobbin et Mackenzie Lansing (Le diable) dans le rôle de Coral, hommage du District 4.

Ashley Liao (Maison plus complète) rejoint le casting en tant que Clemensia Dovecote, une amie proche de Coriolanus Snow et mentor d’un hommage du District 11 ; Aamar Husain jouera Felix Ravinstill, mentor du deuxième hommage du district 11.

Les nouveaux ajouts au casting joueront en face du déjà annoncé Tom Blyth (Bénédiction) et Rachel Zegler (West Side Story, Blanche-Neige).

Réalisé par Francis Lawrence, Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est basé sur la préquelle 2020 du même nom de Suzanne Collins. Situé 64 ans avant les événements du premier roman, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents se concentre sur un jeune Coriolanus Snow avant son ascension au pouvoir en tant que président tyrannique de Panem. Accroché aux vestiges d’une bonne réputation familiale dans un Capitole d’après-guerre, Coriolanus (Blyth), 18 ans, est le dernier espoir de la lignée Snow autrefois fière. Lycéen brillant et calculateur, Snow est bouleversé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird (Zegler), l’hommage féminin du district 12 profondément appauvri. Lorsque Lucy Gray attire l’attention de la nation avec un acte de défi à sa récolte, Snow formule un plan pour tourner les chances en leur faveur. Alors que Snow et Lucy Gray se rapprochent et que les prochains Hunger Games approchent, le couple est contraint à une course pour la survie qui démasquera qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.





Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents en salles le 17 novembre 2023.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents voit le retour du réalisateur Francis Lawrence

Divertissement Lionsgate

Bien que le saut dans le temps signifie que nous ne verrons aucun visage familier de la trilogie originale à l’écran, un grand nom de la franchise de 3 milliards de dollars revient dans les coulisses. La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sera réalisé par Francis Lawrence, qui a réalisé les trois derniers films de la franchise : L’embrasement, Mockingjay Part I, et Mockingjay Partie II.

Par date limite, Nina Jacobson et Brad Simpson produiront aux côtés de Lawrence; l’auteur Suzanne Collins, Tim Palen et Jim Miller seront les producteurs exécutifs. La dernière ébauche du scénario est de Michael Lesslie, s’appuyant sur le roman de Collins et une ébauche antérieure de Michael Arndt. Meredith Wieck et Scott O’Brien superviseront au nom de Lionsgate.