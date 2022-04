Kirby remporte un Grammy Award pour un thème Super Nintendo

Bien que souvent elle ne soit pas prise en compte, la musique est essentielle pour tout jeu vidéo, car imaginez jouer »super Mario Bros » sans écouter sa chanson iconique qui me vient à l’esprit rien qu’en y pensant, ou en en jouant »Halo » sans écouter son thème d’ouverture épique, qui inaugure l’incroyable aventure du Master Chief.

Il existe de nombreux compositeurs qui se consacrent à donner vie aux jeux vidéo avec leur musique, mais malheureusement ils ne sont pas toujours reconnus, cependant, il semble que cela soit sur le point de changer, car une chanson de »Kirby » vient de remporter un prix dans la dernière édition du Grammy Awards 2022.

Le thème »Meta Knight’s Revenge » du jeu »Kirby Super Star » pour Super Nintendo composé par juin Ishikawa et Dan Miyakawa, vient de remporter le prix du meilleur arrangement instrumental ou Acappella. Le thème a été écrit pour un mini-jeu divertissant disponible dans un jeu 16 bits classique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Something In The Way de Nirvana devient un succès après la première de The Batman







Cependant, il est important de préciser que le Grammy n’ira pas aux compositeurs originaux Ishikawa et Miyakawa, ni à HAL Laboratory, producteur du jeu vidéo Kirby. Le prix qui a été remporté était dans la catégorie du meilleur arrangement instrumental, donc les responsables de l’arrangement de la pièce musicale étaient charlie rosen et Jake Silvermanemportant le prix avec eux.

Cet arrangement a été réalisé par la chaîne YouTube connue sous le nom de The 8-Bit Big Band, réalisant des arrangements incroyables de diverses chansons de jeux vidéo. Cela expliquerait donc pourquoi un thème de jeu vidéo rétro a remporté un prix aux Grammys 2022.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 est reporté à 2023







Sans aucun doute, il est frappant que le prix n’ait pas été remporté directement par un compositeur appartenant à Nintendo, la société étant propriétaire du thème original. Bien que la position de l’entreprise à ce sujet soit inconnue, il semble qu’il ne devrait pas y avoir de mécontentement, car cela pourrait signifier une grande publicité pour leur dernier jeu »Kirby et la terre oubliée ».

Avant Kirby, seules deux franchises de jeux vidéo avaient réussi à être nominées aux Grammys, à savoir »Journey » et »Civilization IV », cette dernière remportant un prix. On peut maintenant dire que Kirby est devenue la première franchise Nintendo à remporter la plus haute distinction de l’industrie musicale.