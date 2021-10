Battlefield 2042 Hazard Zone ressemble au mode le plus intense du jeu

Abonnez-vous à Push Square sur

Après des mois de taquineries, EA DICE a enfin dévoilé le troisième pilier du titre multijoueur Battlefield 2042. En plus de la suite de modes en ligne habituelle et du portail Battlefield, il y aura Hazard Zone, une offre hardcore dans la même veine que les goûts de Échapper à Tarkov et Hunt: Showdown. Les escouades en ligne doivent accomplir des tâches sur les cartes des modes multijoueurs normaux et repousser les attaques des autres combattants ; à la fois la vie réelle et contrôlée par l’IA. La bande-annonce ci-dessus expliquera tout cela plus en détail.

La description officielle se lit comme suit : « Inséré en tant qu’escouade de quatre membres, vous devez localiser et récupérer des lecteurs de données critiques dispersés sur le champ de bataille, tout en affrontant des escouades adverses avec le même objectif et des milices locales. Réussir en rassemblant les lecteurs de données et en choisissant quand extrait avant qu’une tempête ne s’empare de la zone dans cette expérience à enjeux élevés et d’une vie. Chaque balle, chaque escarmouche et chaque décision compte. » Il a été confirmé que Hazard Zone utilisera les mêmes cartes que le multijoueur.

Plus vous collectez d’informations sur le terrain, « plus vous gagnez d’XP et de crédits du marché noir. Ces derniers signifient un meilleur équipement pour vous et votre équipe lors du prochain match ». Êtes-vous intéressé par Hazard Zone pour Battlefield 2042 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.