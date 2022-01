Le retour surprise du personnage Marvel semble révélé via la vidéo TikTok

Les spoilers sont presque impossibles à éviter de nos jours, les réseaux sociaux étant souvent les coupables pour les révéler. Eh bien, c’est une autre de ces situations, car une récente vidéo TikTok a apparemment révélé le retour d’un personnage de Marvel que beaucoup croyaient maintenant mort et parti. Nous faisons ce que nous pouvons, alors soyez prévenus qu’il y a SPOILERS pour Éternels suivre.

Ce nouveau spoiler Marvel est une gracieuseté d’Emmy Kennard, connue sur les réseaux sociaux sous le nom d’emmytriggerzzz sur les réseaux sociaux, qui est la sœur de Joe Kennard. Bien que vous ne reconnaissiez peut-être pas ce nom, Joe Kennard est le cascadeur de Richard Madden, qui a récemment rejoint le MCU en tant que Éternel, Ikaris. Bien que le personnage ait apparemment péri lors de la finale de Éternels, il semblerait qu’Emmy Kennard ait révélé le contraire en disant : « Quand ton frère est cascadeur et que son prochain boulot est un personnage qui revient dans le MCU. »

Bien sûr, Joe Kennard pourrait être à bord pour effectuer les cascades en tant que personnage différent de Marvel, bien que décédé depuis longtemps, mais comme il a doublé en tant que Richard Madden à plus d’une occasion, l’argent intelligent serait sur l’idée qu’Ikaris a survécu d’une manière ou d’une autre au vol. directement dans le soleil à la fin de Éternels. Sachant que la race des Eternals est loin d’être humaine, Ikaris pourrait être ressuscité de plusieurs manières dans un futur projet Marvel, avec des aventures cosmiques. Les Merveilles, Invasion secrète, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 étant des suppositions solides, ainsi que les événements multiversaux de Doctor Strange dans le multivers de la folie.





Marvel Studios

Éternels présente une toute nouvelle facette du déjà vaste univers cinématographique Marvel, reprenant les événements de l’événement à succès de bande dessinée de 2019, Avengers: Endgame. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Réalisé par Chloé Zhao, qui a écrit le scénario avec Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo, Éternels met en vedette une distribution d’ensemble stellaire comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Malgré tout le talent à portée de main, les critiques n’ont pas trop apprécié Eternals, le film étant actuellement le seul épisode de MCU à détenir une note «pourrie» sur Rotten Tomatoes.

Assis à 47%, le consensus général se lit comme suit: « Une épopée de super-héros ambitieuse qui monte aussi souvent qu’elle se tend, Éternels emmène le MCU dans de nouvelles directions intrigantes – et parfois déconcertantes. Éternels a été accueilli plus favorablement par le public, le film se situant à 78%, beaucoup plus respectable.

Éternels a commencé à diffuser sur Disney + le 12 janvier 2022.





Les critiques d’Eternals sont là, est-ce la sortie la plus controversée du MCU à ce jour? Les critiques ont maintenant réagi à Marvel’s Eternals, alors comment se compare-t-il au reste du MCU?

