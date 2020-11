Jurassic World 3: Dominion termine le tournage, le réalisateur partage la photo finale du tournage

C’est une enveloppe! Contre des probabilités extrêmement difficiles, Monde jurassique 3 a terminé le tournage. La nouvelle a été confirmée par le co-scénariste et réalisateur Colin Trevorrow, qui a partagé une dernière photo du plateau alors qu’ils l’emballaient et se dirigeaient vers un long processus de post-production. Bien que non sans ses ralentisseurs, Universal Pictures et Trevorrow ont prouvé que des films à plus grande échelle peuvent effectivement être tournés dès maintenant, même avec des problèmes de santé et de sécurité permanents.

Enveloppez-vous sur Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à notre casting extraordinaires. Nous avons fait une famille. pic.twitter.com/svD3yURmHw – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 7 novembre 2020

S’adresser aux médias sociaux, Colin Trevorrow a partagé une dernière photo de tournage qui se présente aux côtés des membres de la distribution Sam Neill, qui revient sous le nom d’Alan Grant, ainsi que Mamoudou Athie et DeWanda Wise, qui devraient jouer un rôle important dans la suite. Trevorrow a confirmé séparément la nouvelle à Deadline au moment où la production se préparait à tourner la scène finale. Trevorrow a légendé la photo avec ce qui suit.

« Enveloppez-vous sur Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude envers notre équipe et notre distribution extraordinaires. Nous avons fait une famille. »

La dernière entrée de la franchise, intitulée Jurassic World: Dominion, a commencé la pré-production il y a 18 mois. Cela a été un voyage. Le tournage a commencé en février et a dû être arrêté quelques semaines à peine, alors que les verrouillages à travers le monde commençaient à avoir lieu. Universal a fini par remettre les choses en marche plusieurs mois plus tard, ce qui en fait l’un des premiers blockbusters majeurs à le faire en 2020.

Ce n’était pas une tâche facile. Cela a obligé le studio à dépenser des millions en tests et en mesures de sécurité supplémentaires. Les acteurs et l’équipe ont largement existé dans une bulle pendant toute la durée du tournage, ce qui a permis d’éviter toute épidémie majeure. Bien que la production ait dû s’arrêter une fois qu’ils ont réussi à le faire. Ceci, associé au retard initial, a sans aucun doute gonflé un peu le budget. Un film de Jurassic Park n’est pas bon marché tel quel. Mais étant donné que c’est l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma, il y a des raisons de croire que cela aura été de l’argent bien dépensé.

Bien qu’une grande partie de l’intrigue du film reste secrète, le principal attrait pour les fans est de retrouver Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans le rôle d’Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. Ce sera la première fois qu’ils seront tous les trois ensemble dans le même film depuis le Jurassic Park original. Colin Trevorrow a promis à plusieurs reprises qu’ils joueraient un rôle majeur dans le film. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont également de retour en tant qu’Owen Grady et Claire Dearing, respectivement.

Colin Trevorrow a co-écrit le scénario avec Emily Carmichael. La fin des années 2018 Royaume déchu vu des dinosaures se déchaîner sur le monde aux côtés des humains et le suivi reprendra à la suite de ce changeur de jeu. À l’origine, le plan était que le film arrive l’été prochain. Malheureusement, les retards et l’incertitude croissante ont conduit Universal à pousser la publication une année complète. Jurassic World: Dominion devrait sortir en salles le 10 juin 2022. N’oubliez pas de regarder la photo du tournage pour vous-même. Twitter de Colin Trevorrow.

Sujets: Jurassic World 3, Jurassic Park