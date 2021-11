Halle Berry veut réaliser un film Catwoman réinventé

Quand Halle Berry a assumé le rôle de Catwoman en 2004, il semblait que la combinaison de l’actrice oscarisée et du méchant préféré des fans de DC était destinée à rapporter des tonnes d’argent à Warner Bros. Cependant, lorsque les critiques ont sorti leurs griffes et que les chiffres du box-office ont fait un ronronnement plutôt qu’un rugissement, le film se dirigea tout droit vers la litière. Catwoman deviendrait surtout connu pour être l’une de ces rares sorties de super-héros qui ont perdu de l’argent, rapportant seulement 82 millions de dollars contre le budget de 100 millions de dollars, et bien sûr le gagnant de quatre prix Golden Raspberry dont un pour Halle Berry elle-même qui s’est présentée pour accepter l’honneur douteux en personne avec son Oscar en remorque. Maintenant dans une nouvelle interview, Berry a cité le film comme celui qu’elle aimerait revisiter d’une nouvelle manière.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« J’aimerais diriger Catwoman, a-t-elle révélé dans une interview pour Les prises de Jake. « Si je peux saisir cela maintenant, sachant ce que je sais, vivre cette expérience et réimaginer ce monde comme j’ai réimaginé cette histoire. Bruise a été écrit pour une catholique irlandaise blanche, comme une fille de 25 ans. Je dois réinventer J’aimerais pouvoir revenir en arrière et réimaginer Catwoman et refaire ça. «

« J’aurais Catwoman sauver le monde comme le font la plupart des super-héros masculins, et pas seulement sauver les femmes de leurs visages craquants. Vous savez, je ferais monter les enchères beaucoup plus haut. Je pense qu’il faut le rendre plus inclusif à la fois pour les hommes et les femmes. »

Bien sûr quand Catwoman est sorti, l’histoire n’était pas la version habituelle du personnage basée sur une bande dessinée, avec l’anti-héroïne de Berry, Patience Phillips – se séparant de Selina Kyle de l’univers principal de Batman – s’attaquant à la société de cosmétiques pour laquelle elle travaille lorsqu’elle découvre qu’ils utilisent un produit capable de causer des problèmes de santé à travers le monde. Après avoir été tuée par ceux qu’elle essaie d’exposer, Phillips est ramenée à la vie par des chats égyptiens qui lui confèrent des capacités de chat et lui permettent de poursuivre ses assassins. Même avec un casting de stars comprenant Sharon Stone, Benjamin Bratt et Alex Borstein – mieux connu comme la voix de Lois Griffin dans gars de la famille – ce scénario s’est avéré trop éloigné du territoire habituel des super-héros pour être immédiatement pris en compte par les fans.

Dans d’autres entretiens, Halle Berry a déclaré qu’elle avait toujours pensé que l’approche du film était un peu mauvaise, et quelque chose qu’elle a tenté de remettre en question à l’époque. « L’histoire ne semblait pas tout à fait correcte », a déclaré Berry dans une interview avec Variety. « Je me souviens avoir eu cet argument : ‘Pourquoi Catwoman ne peut-elle pas sauver le monde comme Batman et Superman le font ? Pourquoi sauve-t-elle simplement les femmes d’une crème pour le visage qui leur fait craquer le visage ?’ Mais j’étais juste l’acteur à embaucher. Je n’étais pas le réalisateur. J’avais très peu à dire là-dessus. »

Cependant, au cours des années qui ont suivi la sortie du film, comme de nombreuses bombes au box-office, il a développé son propre culte, qui a vu de nombreux fans célébrer le film à l’occasion de son récent anniversaire. Cela a à son tour conduit Berry à faire un commentaire au dos de la publication Twitter d’un fan, demandant où était tout leur amour pour le film il y a 17 ans quand Catwoman a été libéré. Que nous verrons Berry passer derrière la caméra pour diriger une nouvelle aventure de Catwoman est quelque chose que seul le temps nous dira, mais avec les super-héros en vogue et Catwoman qui attire l’attention dans les émissions d’animation, il pourrait être temps pour le chaton Gotham de rugir à nouveau .

Sujets: Catwoman