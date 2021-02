Little Nightmares 2: Quelle est la valeur du titre? Les résultats des tests internationaux en un coup d’œil

Les premiers avis et notes sont maintenant fermés Petits cauchemars 2 est sorti, le jeu de plateforme de puzzle sombre du développeur Tarsier Studios. L’aventure d’horreur apparaît jeudi prochain pour le PC et les consoles actuelles.

Résumé de l’évaluation de Little Nightmares 2

La presse internationale fait l’éloge de «Little Nightmares 2» en particulier pour le sou niveau de conception varié, celui merveilleuse atmosphère effrayante laissez surgir. Le paysage sonore n’est pas tout à fait innocent de cela, et cela fait presque la différence, surtout avec des écouteurs appropriés. La plupart des critiques louent la plate-forme comme un package global très cohérent qui est non seulement plus grand que son prédécesseur, mais qui l’étend également dans de nombreux endroits.

La critique s’exprime avant tout sur le principe des essais et erreurs, que les développeurs poussent un peu trop loin à certains endroits du jeu, mais qui n’est pas rare pour ce genre.

Tel que mesuré par le Metascore, «Little Nightmares 2» se déplace pour eux Version PS4 donc actuellement avec un score de 84.

45secondes.fr : Prix Argent

: Prix Argent Poussoir carré 60/100

CGMagazine 80/100

Gamers Heroes 85/100

Shacknews 90/100

DualShockers 90/100

Dieu est un geek 90/100

Le sixième axe

Écran Rant 70/100

Cultures Vautours 85/100

4 joueurs 82/100

GameStar 78/100

Vous pouvez passer notre test du jeu Ici Trouver. La sortie de « Little Nightmares 2 » pour PS4, Xbox One et le PC se déroule sur 11 février 2021 à la place, tandis que les versions correspondantes pour PS5 et Xbox Series X devrait suivre.

De quoi parle Little Nightmares 2?

« Little Nightmares 2 » raconte l’histoire du petit mono et sa maison Ville pâle. Cette ville est appelée par le soi-disant homme mince contrôlé. Grâce à un signal TV mystérieux Cela influence les résidents, qui se transforment en créatures apparemment insensées et grotesquement défigurées qui attaquent quiconque n’est pas sous son charme.