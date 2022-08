Un nouveau personnage sera ajouté au jeu de combat Skullgirls 2nd Encore en 2023

En 2023, Marie rejoindra la liste des guerriers du Skullgirls 2nd Encore et du Skullgirls Mobile Season 1 Pass, selon l’éditeur Autumn Games et le développeur Hidden Variable.

Marie a rejoint Annie, Umbrella et le Black Dahlia en tant que quatrième personnage du Season 1 Pass. Les personnages sont accessibles au début de la passe de la saison 1 sur PC sous la forme d’alphas jouables. Le Black Dahlia est déjà sorti, et Marie suivra bientôt.

Les fans de Skullgirls qui ont persisté dans le jeu au cours des dix dernières années ne semblent pas penser que c’est suffisant. Je félicite Future Club, Autumn Games et Hidden Variable pour avoir maintenu ce jeu et sa communauté en vie, même s’il s’agit d’un combattant occasionnel. D’autres développeurs auraient abandonné et seraient passés au niveau suivant à ce stade.

Concernant la compétition Skullgirls à Evo 2022, félicitations à SonicFox pour avoir remporté le match de la grande finale contre Dekillsage.

Skullgirls 2nd Encore est actuellement accessible via Vapeur sur le Playstation 4, Nintendo Commutateur et PC. je

t est également disponible sur la PlayStation 3, Xbox 360 et PS Vita ; cependant, aucun futur contenu téléchargeable ne sera disponible pour ces plateformes. Des versions pour Xbox One et Xbox Series sont en cours de création.

Les utilisateurs d’iOS et d’Android peuvent télécharger Skullgirls Mobile depuis l’App Store ou Google Play, respectivement.

Dans un article précédent, le studio a inclus non seulement du nouveau matériel, mais a également effectué plusieurs ajustements spécifiquement pour la PS Vita, comme l’ajout de macros personnalisables pouvant être utilisées sur l’écran tactile avant, où le fait de toucher des zones particulières de l’écran tactile peut demander de l’aide, changer de personnage, et plus encore.

En plus du support multijoueur local sur le PSTV pour un joueur supplémentaire, la version PS Vita de Skullgirls 2nd Encore offrira un jeu croisé avec les versions PS3 et PS4 du jeu.

De plus, la version PS4 du jeu offrira Cross-Buy, permettant aux clients de recevoir l’une ou l’autre version gratuitement lors de leur achat initial.