Qui a été enterré à Sutton Hoo?

Un enterrement de navire médiéval en Angleterre qui est si impressionnant et mystérieux qu’il a été comparé au monde de l’épopée en vieil anglais « Beowulf » captive maintenant les téléspectateurs du drame Netflix « The Dig ». Mais qui est réellement enterré sur le site vieux de 1400 ans connu sous le nom de Sutton Hoo?

L’enterrement contient de nombreux biens, y compris un casque richement décoré, qui suggèrent l’identité possible des restes. Les chercheurs étudient ces artefacts depuis qu’une équipe, dirigée par l’archéologue Basil Brown, a découvert le cimetière en 1939.

Pour en savoir plus sur les secrets de Sutton Hoo et sur qui pourrait y être enterré, 45Secondes.fr s’est entretenu avec plusieurs chercheurs. Beaucoup pensaient que le roi Raedwald, qui dirigeait un royaume d’East Anglia et mourut vers 627 après JC, était le meilleur candidat. Mais même ce n’est qu’une meilleure estimation. Les documents historiques datant de cette période sont limités et les restes de ceux qui sont enterrés sur le site sont complètement pourris, ne laissant aucun reste physique à analyser, ont déclaré les chercheurs.

Qu’est-ce que Sutton Hoo?

Il n’est pas surprenant qu’un film ait été basé sur Sutton Hoo, car il est considéré comme l’une des découvertes archéologiques les plus célèbres jamais faites au Royaume-Uni. Et il y a déjà un drame intégré: le cimetière contient plusieurs sépultures, bien que beaucoup aient été lourdement pillées. L’enterrement le plus célèbre, et celui que les voleurs ont manqué, est connu sous le nom de «grand enterrement de navire» et contient les restes d’un navire de 88,6 pieds de long (27 mètres) qui possède une chambre funéraire remplie de 263 artefacts.

Ces artefacts comprennent une boucle de ceinture en or complexe qui représente un mélange de serpents, de bêtes et d’oiseaux de proie. Ils comprennent également l’argenterie et les pièces de monnaie du empire Byzantin , une épée dont la poignée est composée de bijoux et d’accessoires de robe en or contenant des minéraux grenat du Sri Lanka.

Le 31 juillet 1939, des ouvriers passent au crible la terre au fond de l’excavation du navire funéraire anglo-saxon à Sutton Hoo dans le Suffolk, en Angleterre. (Crédit d’image: A. Cook / London Express / )

Est-ce Raedwald?

Les archéologues pointent Raedwald parce que la date des pièces de monnaie et autres artefacts correspond bien à l’époque de son règne et parce que l’enterrement ne semble pas être entièrement chrétien – quelque chose qui concorde avec ce que les archives historiques disent de lui. L’emplacement de Sutton Hoo en East Anglia et la richesse de ses artefacts le relient à la dynastie royale d’East Anglian.

Raedwald dirigeait un royaume d’East Anglia et se demandait s’il devait être chrétien ou païen. À un moment donné, il a construit un temple qui avait un autel chrétien et un autel païen côte à côte, Saint Bède (vécu 672-735 après JC) a écrit dans son livre «L’histoire ecclésiastique du peuple anglais».

Le dilemme religieux de Raedwald est important, car les chercheurs ont noté qu’il y a peu d’artefacts à Sutton Hoo qui ont des motifs chrétiens. «Il semblait à la fois servir le Christ et les dieux qu’il avait servis auparavant», a écrit St. Bede (traduction de JA Giles). «Dans le même temple, il avait un autel à sacrifier au Christ et un autre petit pour offrir des victimes aux démons», écrivit Bede, appelant Raedwald «noble de naissance, bien qu’ignoble dans ses actions».

De plus, Raedwald était un roi de premier plan à son époque, intervenant dans un différend sur qui devrait être roi de Northumbrie en utilisant son armée pour s’assurer qu’Edwin, l’un des revendicateurs, soit couronné. L’enterrement du navire Sutton Hoo – avec ses accessoires ornés en or et les bijoux – semble assez riche pour un tel dirigeant.

« Je serais surpris si ce n’était pas Raedwald. Bonne date, bonne quantité de bling », a déclaré Tom Williamson, professeur d’histoire à l’Université d’East Anglia en Angleterre.

«En général, je dirais que le poids de la preuve est sur Raedwald», a ajouté Alan Stahl, conservateur de la numismatique (l’étude des pièces de monnaie et autres devises) à la bibliothèque Firestone de l’Université de Princeton. Les recherches de Stahl sur les pièces funéraires des bateaux suggèrent que certaines des pièces ont été frappées après 595 après JC, mais que toutes les pièces ont peut-être été frappées avant 613 après JC. Dit Stahl.

Dans ce dessin de reconstitution, l’enterrement du navire Sutton Hoo contient une multitude d’artefacts anglo-saxons et le corps de ce qui est probablement un roi d’East Anglia. (Crédit d’image: English Heritage / Heritage Images / )

Cependant, certains archéologues ont été plus prudents dans leurs évaluations.

« Je pense que la balance des preuves suggère que le site de sépulture est lié à la dynastie royale d’East Anglian, et je pense que c’est aussi loin que nous pouvons et devrions aller avec cette question », Howard Williams, professeur d’archéologie à l’Université de Chester en Angleterre, a déclaré à 45Secondes.fr. Il a noté que bien que Raedwald, ou peut-être un autre roi d’East Anglian, puisse être enterré à Sutton Hoo, nous ne devrions pas exclure la possibilité que l’inhumation puisse provenir d’un roi d’un royaume voisin de la Saxe orientale.

Une autre possibilité est un parent de Raedwald. «Si vous teniez une arme sur ma tête, je dirais Raedwald, mais je ne serais pas non plus du tout surpris que ce soit quelqu’un d’autre», a déclaré Alex Woolf, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de St. Andrews en Ecosse. « Raedwald est probablement le meilleur pari, mais loin d’être certain. Son fils Eorpwald a eu un court règne après lui, et il y a d’autres membres de la famille au septième siècle que nous connaissons peu. »

En 1993, Woolf et deux collègues ont écrit un article publié dans la revue Anglo-Saxon England suggérant que l’enterrement pourrait contenir les restes de quelqu’un du royaume de la Saxe orientale. En fin de compte, « je ne pense pas que nous puissions savoir avec certitude » qui a été enterré dans la tombe du bateau, a déclaré Woolf.

Cependant, Barbara Yorke, professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de Winchester en Angleterre, a déclaré que d’autres rois d’East Anglian de l’époque semblent peu probables pour diverses raisons. Par exemple, ces rois ont régné pendant de courtes périodes, ont eu des liens étroits avec le christianisme ou sont morts avant la frappe des pièces. Par conséquent, Raedwald est le candidat le plus probable, a-t-elle déclaré.

« Raedwald était le plus puissant des rois d’East Anglian, et l’enterrement du navire semble le plus riche et le plus impressionnant des enterrements de Sutton Hoo », a déclaré Yorke.

Certains chercheurs ont averti que nous ne pouvons pas être certains que l’enterrement du bateau appartient même à un roi. « La Trésor du Staffordshire et d’autres découvertes plus récentes montrent que les découvertes d’or et de grenat de très haute qualité étaient plus courantes qu’on ne le pensait au moment de la publication principale de Sutton Hoo dans les années 1970, et bien qu’il ne fasse aucun doute que ces objets dénotaient un statut très élevé , ils n’ont peut-être pas été détenus exclusivement par des rois « , a déclaré Gareth Williams, conservateur au British Museum. (Découvert en 2009, le trésor du Staffordshire est un trésor anglo-saxon contenant quelque 3500 objets fabriqués à partir d’or, d’argent et d’autres métaux. remonte au septième siècle.)

Williams a souligné qu’il y avait également un débat sur l’âge des pièces de monnaie à Sutton Hoo. « La plupart des commentateurs récents préféreraient une plage de dates plus large, qui inclurait certainement 625 après JC mais s’étendrait de quelques années de chaque côté. Raedwald est donc une possibilité forte, mais pas la seule », a déclaré Williams.

Recherche en cours à Sutton Hoo

Récemment, les archéologues de Sutton Hoo ont utilisé le lidar, une technologie qui utilise un laser pour cartographier le terrain, ainsi qu’un radar pénétrant dans le sol pour examiner les détails de la construction du cimetière. De nombreux chercheurs ont déclaré à 45Secondes.fr que même s’il est peu probable que nous sachions avec certitude qui a été enterré sur le site, Sutton Hoo vaut toujours la peine d’être étudié.

« Je ne pense pas que nous pourrons jamais nommer avec certitude l’individu enterré à Sutton Hoo, mais cela ne me tient pas éveillé la nuit », a déclaré Sue Brunning, conservatrice des collections médiévales et Sutton Hoo au British Museum. « Alors qu’un nom serait la cerise sur le gâteau, il y a tellement de valeur à apprendre de l’archéologie de l’enterrement, et je pense qu’il est plus gratifiant de diriger nos idées et notre énergie dans un contexte plus large. »

