Corrie Star Sean Ward a dû abandonner sa maison après avoir exprimé des opinions anti-Vaxx

Ancien Rue du couronnement La star Sean Ward a expliqué comment il a perdu tous ses biens et ne peut pas trouver de travail après avoir exprimé son point de vue sur le coronavirus.

L’acteur de 33 ans affirme qu’il a dû abandonner sa maison de quatre chambres avant de ranger tous ses objets après avoir dépensé ses économies pour diffuser ses vues anti-vaxx.

Crédit : Instagram/seanjward

Dans un long post sur Instagram, il a écrit : « Il y a 2 ans, après une longue délibération, j’ai décidé que je ne pouvais plus rester silencieux.

« J’ai levé la tête des tranchées et j’ai rejoint les rangs que beaucoup considéreraient comme des théoriciens du complot et des imbéciles portant des chapeaux en papier d’aluminium. »

Il a poursuivi en disant: « J’ai voyagé de Manchester à Londres pendant plus d’un an chaque mois. Dépenser toutes mes économies pour soutenir le mouvement et les manifestations rencontrant certaines des personnes les plus incroyables.

« Cependant, personne ne sait vraiment à quel point cela m’a affecté et je veux essayer d’expliquer un peu les choses que j’ai vécues. »

Il a poursuivi: « D’abord, le travail s’est tari. PERSONNE ne voulait m’embaucher. Que ce soit devant ou derrière la caméra, toutes mes façons habituelles de gagner de l’argent se sont arrêtées, finalement je n’ai plus pu payer mon loyer.

« Alors j’ai abandonné ma maison de 4 chambres et j’ai déménagé sur le canapé de mon ami. J’ai dû ranger toutes mes affaires.

« Au bout d’un moment, je n’avais plus les moyens de payer la facture de stockage et après 4 semaines de non-paiement – ce qui équivaut à environ 500 € – Safe Store UK a vendu tous mes biens. Mon canapé, mon cadre de lit, mon équipement de bureau, mon bureau, ma chaise , armoires, miroirs, tous mes manteaux et vêtements et mon projecteur.

« Tout pour remplir une maison familiale complète. Toute ma vie était dans cette unité de stockage. J’ai tout perdu. J’étais dévasté mais je ne pouvais demander de l’aide à personne car c’était mon choix de parler.

« Heureusement, j’ai sorti mon matelas à temps et je dors dessus dans la chambre d’amis d’un ami depuis plus d’un an maintenant. Il m’a donné un espace sûr quand j’en avais vraiment besoin. »