Vous ne pourrez plus mettre à jour WhatsApp si vous possédez l’un de ces smartphones

De temps en temps, les développeurs de Whatsapp ils apportent des modifications à leur plate-forme pour la moderniser et la rendre plus sécurisée, mais ces améliorations ont un effet secondaire décidément désagréable: elles rendent les smartphones obsolètes incompatibles avec l’utilisation de l’application, excluant les propriétaires du service jusqu’à ce qu’ils achètent un appareil. récent. Quelque chose de similaire se produira sous peu: à partir de l’une des prochaines versions, l’application deviendra incompatible avec les téléphones Android à partir des versions 4.0.3 vers le bas.

Les versions d’Android laissées pour compte

La nouveauté concerne l’une des versions de l’application qui sont actuellement en phase de test: les développeurs y travaillent et ne sont pas encore disponibles au grand public, mais le programme est justement celui de les diffuser sur un large spectre une fois qu’ils sont prêts. . Ces nouvelles versions ont relevé, quoique légèrement, la barre des exigences nécessaires au fonctionnement: si jusqu’à présent un gadget avec Android Ice Cream Sandwich suffisait à faire fonctionner l’application (les versions marquées du numéro de version jusqu’à 4.0.3 ), pour les futures versions, vous devrez avoir au moins un appareil Android Jelly Bean (autrement connu sous le nom d’Android 4.1).

Comment savoir si votre smartphone est impliqué

La raison exacte du changement des exigences n’a pas été spécifiée par les développeurs, mais cela a probablement à voir avec les fonctionnalités de sécurité et de gestion du téléphone que le système d’exploitation n’a commencé à implémenter qu’à un certain moment dans le temps, et que les futures versions de WhatsApp ont l’intention exploiter désormais. Heureusement, les gadgets qui restent coupés des mises à jour seront peu et à peine encore utilisé; après tout, Android Jelly Bean a bien fait ses premières apparitions sur les smartphones il y a 8 ans. Pour vérifier si votre téléphone est compatible avec les futures versions de WhatsApp, visitez simplement ses paramètres et recherchez d’abord l’élément d’information système, puis le numéro de version du système d’exploitation.

Qu’arrive-t-il aux smartphones incompatibles

Même si au téléphone il est apparu à bord d’Android Ice Cream Sandwich, pour le moment l’accès à WhatsApp restera garanti. Les changements sur lesquels les développeurs travaillent ne concernent en fait pas les serveurs de la plateforme et l’accès aux chats, mais uniquement l’application de service: les utilisateurs avec des smartphones incompatibles ne pourront plus mettre à jour l’application depuis le Play Store et ne pourront plus mettent la main sur les fonctionnalités futures, mais ils continueront de pouvoir se connecter à WhatsApp.

Cependant, le conseil à ces utilisateurs est de changer de téléphone dès que possible: tôt ou tard, l’entreprise révoquera l’accès à la plate-forme aux appareils dotés d’anciennes versions de WhatsApp, et dans tous les cas, un téléphone avec plus de 8 ans de vie derrière lui rend inévitablement chaque opération plus difficile qu’elle ne le devrait. Ces gadgets obsolètes peuvent être échangés en toute sécurité contre des modèles actuels qui les surpassent à tous égards également dépenser très peu.