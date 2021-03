Ghost of Tsushima: grand film exclusif PlayStation annoncé!

Fantôme de Tsushima arrive au grand écran. Sony Pictures et Productions PlayStation travailler sur un grand film à l’exclusivité PlayStation autour des samouraïs Jin Sakai, qui est le dernier membre restant de son clan et qui abandonne les vieilles traditions pour mener une lutte non conventionnelle pour la liberté.

Sony travaille sur le film Ghost of Tsushima

« Ghost of Tsushima » est très populaire depuis sa sortie à l’été 2020. Les critiques ont donné une série de meilleures notes et jusqu’à présent, le jeu a dépassé le compteur 6,5 millions de fois. Vient maintenant l’aventure des samouraïs du développeur sucker Punch et éditeur Sony même à l’écran, les rapports de délai!

La direction mène Chad Stahelski (John Wick 4) et la production est réalisée par 87Eleven Entertainment avec Alex Young, Jason Spitz et Stahelski eux-mêmes en tant que producteurs participants. Asad Qizilbash et Carter Swan produisent pour PlayStation Productions et le développeur Sucker Punch Productions est également à bord en tant que producteur exécutif.

«Nous sommes ravis de faire équipe avec Chad et 87Eleven Entertainment pour porter leur vision de l’histoire de Jin sur grand écran. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, passionné par nos jeux, ce qui nous permet de créer des adaptations riches qui raviront nos fans et nos nouveaux publics « a déclaré le directeur des productions PlayStation Asad Qizilbash.

« Ghost of Tsushima » est l’un des plus grands Exclusivités PlayStation First Party qui sont également déjà en cours d’adaptation pour le cinéma et la télévision. Sur Film inexploré avec Tom Holland et Mark Wahlberg est en post-production et devrait débuter dans les salles début 2022. De plus Série The Last of Us développé avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.