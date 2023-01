Liste des acteurs et personnages de « The Tram »: qui est qui dans la série coréenne Netflix

« Le tramway » (« Chariot ») est un Série Netflix coréenne qui est venu au catalogue de la Plate-forme le lundi 9 janvier. Cette production dramatique, qui a déjà créé ses deux premiers chapitres, met en vedette Kim Hyun-joo et Park Hee-soon.

Dans la fiction, une tragédie soudaine met à nu la vie privée de l’épouse d’un député à l’Assemblée nationale et la contraint à se confronter à des secrets de famille et à un passé trouble.

Voulez-vous rencontrer tout le monde? acteurs et personnages de « Le tram »? Ensuite, découvrez qui est qui dans la série qui diffuse également sbs tv allumé Corée du sud.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SÉRIE « EL TRANVÍA » ?

1. Kim Hyun-joo comme Kim Hye-joo / Kim Jae-eun

L’actrice Kim Hyun Jooreconnue pour son travail dans « J’ai un amant » et « Under Cover », joue le protagoniste de l’histoire. Kim Hye Joo elle est l’épouse d’un membre de l’Assemblée nationale et travaille comme relieuse dans son propre atelier de réparation de livres.

Selon le Korea Times, l’interprète s’est intéressée au rôle après avoir lu le scénario : Quand j’ai lu le script [de la serie] Pour la première fois, j’ai eu l’impression de lire un roman policier. [La trama] j’avais l’impression d’être coincé avec une énorme quantité de brouillard et j’avais ce désir d’y parvenir. Personnellement, j’étais curieux de savoir comment [mi personaje] Je traverserais ce brouillard, alors j’ai décidé de participer.révélé.

Kim Hyun-joo est le protagoniste de « The Tram » (Photo : Netflix)

2. Park Hee-soon en tant que Nam Joong-do

Nam Joong-do il est décrit comme un membre prometteur de l’Assemblée nationale. Lorsque la vie personnelle de sa femme sera exposée, il sera dans une position difficile et tentera de détourner l’attention du public de sa famille.

Park Hee bientôt C’est l’acteur qui donne vie au personnage. L’artiste a déjà participé aux projets « Mon nom » et « Une famille exemplaire »également disponible en Netflix.

Park Hee-soon dans le rôle de Nam Joong-do dans « The Tram » (Photo : Netflix)

3. Kim Mu-yeol dans le rôle de Jang Woo-jae

Kim Mu Yeol est un acteur sud-coréen de 40 ans qui a, parmi ses précédents travaux : « Une muse » et « Le mafieux, le policier, le diable ». Dans la fiction, il donne vie jang woo jael’assistant principal de Nam Joong-do et donc l’homme en qui elle a le plus confiance.

Kim Mu-yeol fait partie du casting de « The Tram » (Photo : Netflix)

4. Jung Soo-bin comme Kim Soo-bin

Kim Soo Bin est un personnage qui vit dans un foyer de groupe en raison du divorce de ses parents. L’actrice qui l’interprète est jung soo binqui a également participé à la série « Le Vengeur » ​​de Disney.

Jung Soo-bin fait partie du casting de « The Tram » (Photo : MyDramaList)

5. Jung Yi-joo en tant que jeune Kim Hye-joo / Kim Jae-eun

La version plus jeune de notre protagoniste, Kim Hye Joo, est sous la peau de Jung Yi Joo. L’actrice de 23 ans a le long métrage « Salut à l’enfer » de Lim Oh-jeong dans sa filmographie.

Jung Yi-joo fait partie du casting de « The Tram » (Photo : Han Cinema)

Autres acteurs faisant partie du casting de « El tramn »:

Kim Soo-oh en tant que jeune Nam Joong-do

Seo Jeong-yeon dans le rôle de Hyun Yeo-jin

Choi Myung-bin comme Nam Yoon-seo

Yoon Sa-bong dans le rôle de Kim Bit-na

Jung Soon-won dans le rôle de Go Min-seok

Choi Soo-im dans le rôle de Choi Ja-young

Ryu Hyun-kyung dans le rôle de Jin Seung-hee

Oh Yu-jin en tant que version plus jeune de Jin Seung-hee

Ki Tae-young comme Choi Ki-young

Kim Il-ji en tant que jeune version de Choi Ki-young

Kim Mi-kyung dans le rôle de Woo Jin-seok

Lim Chul-hyung en tant que père de Seung-gyu

Jung Taek-hyun dans le rôle de Nam Ji-hoon

Won Mi-won dans le rôle de Cho Gwi-soon

Gil Hae-yeon dans le rôle de Lee Yoo-shin

Jang Gwang dans le rôle de Kang Soon-hong

Lee Min-jae dans le rôle de Jin Seung-ho

Scène de la série « The Tram » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « EL TRANVÍA » ?

« Le tram » est disponible sur Netflix à partir du 9 janvier 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce de la fiction ici :