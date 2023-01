Les changements qui viendront sur votre Android avec la mise à jour du système Google Play pour janvier 2023

in

Google a publié le journal des modifications officiel qui inclut la mise à jour du système Google Play à venir sur Android en janvier 2023.

Le Pixel 7 Pro de Google est l’un des premiers à recevoir la mise à jour Android de janvier 2023

En plus de la mise à jour de sécurité Android de janvier 2023 publiée par Google le premier mardi du mois, la société a également Publication d’une nouvelle mise à jour du système Google Play.

Ces types de mises à jour améliorer les performances et la sécurité des appareils Android, grâce à des améliorations dans les différents services Google. Ils sont disponibles pour les téléphones, les tablettes, les téléviseurs, les voitures avec Android Auto, les montres Wear OS et les ordinateurs ChromeOS, et son déploiement ne dépend pas des constructeursmais de Google lui-même.

Profitant du fait que cette mise à jour est déjà disponible, Google a voulu revoir les changements qui introduit cette nouvelle version.

La mise à jour du système Google Play pour janvier 2023 s’accompagne d’améliorations du Play Store et de nouveaux outils pour les développeurs

La liste des modifications publiées par Google comprend Amélioration des performances dans certains des services Google les plus importants du système d’exploitation. Aussi, il y a de nouveaux fonctionnalités orientées développeur inclus dans cette mise à jour :

Jeux Google Play

[Teléfonos, PC] Élargissement de la gamme d’utilisateurs et des cas d’utilisation pris en charge par le profil Play Jeux

Google Play Store

De nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir des applications et des jeux que vous allez adorer

Optimisations pour permettre des téléchargements et des installations plus rapides et plus fiables

Améliorations continues de Play Protect pour protéger votre appareil

Diverses améliorations des performances, corrections de bogues et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité. *

Services aux développeurs

[Teléfonos] Nouvelles fonctionnalités de développement pour Google et les développeurs d’applications tiers afin de prendre en charge les services de développement liés à la connectivité

Vous pouvez vous assurer de profiter des dernières nouvelles en vérifiant si l’application Services Google Play installé sur votre appareil correspond au version 01.23 ou une édition supérieure, et si le application google play est la version 33.5 ou supérieure. Selon Google, le déploiement de la mise à jour a commencé le 5 janvier.

