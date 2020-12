Ils ont pleuré pour Grogu et Luke: réactions à la fin émotionnelle du Mandalorian

La deuxième saison de The Mandalorian s’est terminée par un épisode passionnant qui a fait pleurer les fans. La série à succès Disney + a lancé son dernier chapitre ce vendredi et surpris tout le monde par le retour de Luke Skywalker et ce qui s’est passé avec Grogu. Passez en revue les meilleures réactions et mèmes!

Il Chapitre 16: Le sauvetage avait tout: action, camées, humour et une scène touchante pour finir. Après deux saisons aventureuses, Din Djarin a finalement livré Grogu aux Jedi. « Je donnerai ma vie pour protéger l’enfant. Mais il ne sera pas en sécurité tant qu’il ne maîtrisera pas ses compétences. », étaient les mots du personnage de Pedro Pascal.

La dernière séquence avait un autre assaisonnement émotionnel fort car Mando a enlevé son casque pour la première fois avant Baby Yoda. « Je te reverrai, je te le promets »lui dit-elle avant de le perdre de vue avant son départ avec Luke. Les adieux ont fait sensation et les fans ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Les commentaires ont coïncidé avec l’éloge Jon Favreau et les producteurs de la série pour une fin aussi inattendue, mais un débat a été généré pour savoir si c’était une fin heureuse ou non. « Il y a quelque temps, je n’ai pas vu une finale de saison comme celle-ci », « depuis que j’ai vu l’excellente finale de la saison sabre vert », était le ton des réactions sur Twitter.

De plus, le retour de Luke a également rendu les fans délirants. Dans une autre émission à succès, The Mandalorian a ajouté dans CGI le personnage joué par Mark Hamill lui-même. L’acteur qui a actuellement 69 ans a fait ses débuts dans Star Wars: Épisode IV 1977 et 43 ans plus tard, il fait son retour.

Les spectateurs tournent a mis en évidence la série parmi les meilleures créations au sein de l’univers Star Wars et a regretté d’avoir dû attendre un an pour la troisième saison.