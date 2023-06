Liste des acteurs et personnages de « Je n’ai jamais » – Saison 4 : qui est qui dans les derniers épisodes

La quatrième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine) premières sur Netflix Le 8 juin 2023 donc, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) et ses meilleures amies Fabiola (Lee Rodriguez) et Eleanor (Ramona Young) reviennent pour un dernier épisode semé d’embûches et de moments hilarants.

Dans les nouveaux épisodes de la comédie dramatique créée et produite par Mindy Kaling et Lang Fisher, Devi doit non seulement traverser sa dernière année de lycée, mais elle doit également prendre une grande décision concernant sa vie amoureuse. Qui va-t-il choisir ? Quelqu’un de son passé ou un nouveau personnage ?

Poorna Jagannathan, Richa Morjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Benjamin Norris, Sendhil Ramamurthy, Ranjita Chakravarty, Megan Suri, Niecy Nash-Betts, Cocoa Brown, Jack Seavor McDonald et Utkarsh Ambudkar reviennent également dans la quatrième saison de « Moi jamais”.

Tandis que Michael Cimino, Victoria Moroles, Genneya Walton et Ivan Hernandez rejoignent le casting dans la dernière saison. Ensuite, qui est qui dans le derniers épisodes de la série Netflix?

LISTE DES NOUVEAUX ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 4 DE « JE NEVER »

1. Michael Cimino comme Ethan

Michael Cimino, connu pour avoir joué dans « Love, Victor » et avoir participé à « Hamster & Gretel », « How I Met Your Father » et « Senior Year », joue Ethan, le nouvel amour de Devi Vishwakumar. Selon la description officielle, « le mauvais garçon a eu une poussée de croissance pendant les vacances d’été qui attire l’attention de divers fans”.

Michael Cimino dans le rôle d’Ethan dans la saison 4 de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

2. Victoria Moroles comme Margot

Victoria Moroles, qui a déjà joué dans « Teen Wolf » et « Liv and Maddie », est chargée de jouer Margot, la petite amie de Ben Gross dans la quatrième saison de « Moi jamais”. Il s’agit d’un esprit libre qui rencontre Ben en lui apprenant l’art. « Elle est intéressée à explorer cette nouvelle relation, mais crée un conflit avec une autre personne qui s’intéresse à lui.”.

Victoria Moroles dans le rôle de Margot dans la saison 4 de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

3. Genneya Walton comme Mme Thompson

Genneya Walton, connue pour jouer Bryden Bandweth dans « Project Mc 2 » et Chloe Barris dans « BlackAF », assume le rôle de Mme Thompson, « La jeune nouvelle enseignante remplaçante à temps partiel cool sur le campus, elle est honnête, respectueuse et désireuse d’avoir un impact sur ses étudiants et peut-être même sur un collègue.”.

Genneya Walton dans le rôle de Mme Thompson dans la saison 4 de « Never Have I » (Photo : Netflix)

4. Ivan Hernandez comme Andrés

Ivan Hernandez, qui a joué dans «Devious Maids» et est apparu dans «And Just Like That…» et «Claws», joue Andres, «un charpentier qui travaille pour la famille Vishwakumar et a une fille qui fréquente Sherman Oaks High”.

Ivan Hernandez dans le rôle d’Andres dans la saison 4 de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

Ce sont les acteurs et personnages qui reviennent dans la saison 4 de « Je n’ai jamais »: