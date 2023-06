Peter Dinklage révèle pourquoi il n’a pas encore vu la Maison du Dragon

Givenchy - PRISME LIBRE Poudre libre matifiante, correctrice etlumineuse N°4 Mousseline Acidulée - 12g 12 g

Produit phare de Givenchy, cette poudre libre Prisme Libre incarne à merveille l'ADN créatif de la Maison en détournant les codes de la beauté : un accord de quatre teintes pour recréer la tonalité subtile de chaque carnation.Best-seller depuis son lancement en 2006, la poudre Prisme Libre s'ouvre pour révéler 4 couleurs discrètes. À la fois matifiante, unifiante et illuminatrice, elle laisse la peau éclatante jusqu'à 6 heures** d'affilée tout en se faisant oublier. Sa formule d'une finesse incomparable permet à cette poudre non comédogène de mettre la peau en valeur en toute transparence. Elle garantit une tenue longue durée du maquillage, même sous un masque***. La poudre libre offre un éclat naturel quelle que soit la luminosité et estompe les imperfections pour un teint unifié. Les pores sont lissés et l’aspect de la peau visiblement amélioré. Encapsulée dans un écrin sculptural orné du logo 4G de Givenchy, la poudre libre Prisme Libre est déclinée en six harmonies pour offrir à toutes les carnations la garantie d’un teint parfait.Complétez votre routine de teint avecle fond de teint soin de la gamme Prisme Libre, Prisme Libre Skin-Caring Glow qui offre une couvrance parfaite, un fini lumineux et une action hydratante pour toutes les carnations.*Source NPD France, Royaume-Uni, Espagne et Italie&Beauté Research Chine et Hong Kong, marché sélectif du maquillage, marques de Prestige, ventes en valeur cumulées de janvier 2019 à décembre 2019. **Test instrumental réalisé sur 16 volontaires***Auto-évaluation réalisée par questionnaire sur 31 volontaires.