Knuckles révélés sur l’ensemble Sonic the Hedgehog 2

On dirait que Knuckles a été confirmé pour Sonic le hérisson 2 après qu’une statue de l’échidné rouge ait été repérée sur le plateau. Depuis que la suite a été annoncée pour la première fois l’année dernière, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Knuckles serait impliqué d’une manière ou d’une autre. Mardi, une image de l’ensemble publiée par Sonic the Hedgehog News & Updates – Tails ‘Channel sur Twitter révèle un accessoire Knuckles aux côtés de Sonic et Tails. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Voici un aperçu du # SonicMovie2 tournage à Fort Langley aujourd’hui. Des accessoires Sonic, Tails et Knuckles ont été vus; Marsden et Sumpter sont également présents. #SonicNewspic.twitter.com/YlrsNZlvVy – Sonic the Hedgehog News & Updates · Chaîne Tails (@TailsChannel) 20 avril 2021

Parce que Paramount Pictures n’a pas officiellement confirmé Knuckles the Red Echidna dans le cadre de Sonic the Hedgehog 2, on ne sait toujours pas qui exprimerait le personnage préféré des fans. En février, il a été signalé que Aquaman La star Jason Momoa était en considération pour le rôle. S’il était choisi, il rejoindrait un Ben Schwartz de retour en tant que voix de Sonic. Aucune annonce de casting n’a encore été faite pour la voix de Miles « Tails » Prower.

La suite ramène également Jim Carrey en tant qu’antagoniste, le Dr Ivo « Eggman » Robotnik. La performance de Carrey dans le film original a été considérée comme un moment fort par les fans et les critiques qui ont vu le rôle comme un retour en forme pour l’acteur comique. James Marsden et Tika Sumpter reviendront également en tant que Tom et Maddie Wachowski. Jeff Fowler est de retour dans le fauteuil du réalisateur avec les scénaristes Pat Casey et Josh Miller de retour pour écrire le scénario. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara et Takeshi Ito produisent.

« Ce qui est formidable à propos de Jim, c’est qu’il a tellement d’idées », a déclaré Fowler à propos de la réalisation de Carrey dans une interview avec JeuxRadar l’année dernière. «Nous avons eu tellement de discussions, même avant le tournage, où il proposait des idées, nous parlions de garde-robe et de costumes et il voulait vraiment participer à tous les aspects du personnage, ce qui est génial car cela a créé une telle expérience de collaboration.»

Fowler a ajouté: « Chaque scène qu’il montrait avec des idées et des arguments pour des ajustements de dialogue ou de petites façons de bloquer la scène, ou comment interagir avec les autres acteurs. Il a vraiment amélioré chaque scène. C’était un plaisir de travailler. avec. »

Première en janvier de l’année dernière, Sonic l’hérisson a eu le privilège d’obtenir une sortie en salles avant que la pandémie ne change tout. Il a connu un grand succès au box-office, établissant le plus grand week-end d’ouverture d’un film de jeu vidéo aux États-Unis et au Canada. Il a également établi le record de l’adaptation cinématographique de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps en Amérique du Nord avec 319,7 millions de dollars. Il y a de fortes chances que la suite soit également publiée avec un grand succès.

Sonic le hérisson 2 La sortie en salles est prévue le 8 avril 2022. Le réalisateur Jeff Fowler a révélé le 15 mars que la production avait officiellement commencé et que le projet devrait s’achever en mai. Si vous souhaitez revoir le film original, vous pouvez le regarder dès maintenant sur Hulu.

