Lisa Loring, Merlina dans la série originale de Los Locos Addams, est décédée

Lisa Loring a personnifié la jeune Merlina dans la série originale de Los Locos Addams et malheureusement aujourd’hui nous devons signaler sa mort.

Lisa Loring

Lisa Loringl’interprète qui personnifiait Merlin dans la série originale la famille addamsdécédé à l’âge de 64 ans rapporté le jour de la date Le journaliste hollywoodien. Certainement une perte qui remplit l’industrie de tristesse, qui se souvient avec nostalgie du travail de l’actrice dans cette émission télévisée qui a popularisé un groupe de personnages qui ont marqué des générations, allant même jusqu’au présent.

L’actrice est décédée des suites d’une série de complications survenues après avoir subi un accident vasculaire cérébral dû à l’hypertension artérielle. Cela s’est passé samedi soir au Providence St. Joseph Medical Center de Burbank, comme l’a confirmé sa fille Vanessa Foumberg à la publication.

Une actrice qui faisait partie d’un phénomène culturel

La nouvelle a été connue pour la première fois grâce aux réseaux sociaux d’une actrice amie de Lisa Loring, Laurie Jacobson. Elle a déclaré sur Facebook : « C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de notre amie Lisa Loring. Il y a 4 jours, il a subi un grave accident vasculaire cérébral causé par le tabagisme et l’hypertension artérielle. Il est sous assistance respiratoire depuis 3 jours. Hier, sa famille a pris la décision difficile de l’enlever et il est décédé la nuit dernière. ». Il a également ajouté des mots chaleureux dans son message : « Belle, gentille, une mère aimante, l’héritage de Lisa dans le monde du divertissement est énorme ».

La première apparition de Lisa Loring à la télévision était en 1964 dans un épisode du drame médical NBC Dr Kildare. Plus tard, il réussira à obtenir le rôle de Merlin pour la série la famille addams du réseau ABC. Chaque chapitre durait une demi-heure et elle assurait dans une interview que, étant si petite, « il a appris à mémoriser avant de savoir lire » pour pouvoir dire leurs lignes de dialogue.

Sa vie a aussi raison d’être mise en lumière. À 15 ans, elle se marie et à 16 ans, elle devient mère pour la première fois. Peu de temps après, sa mère meurt d’alcoolisme chronique à l’âge de 34 ans. Elle avait quatre maris et l’un d’eux s’est démarqué dans le monde de la pornographie en tant que star Jerry Butler. L’actrice n’a jamais oublié son temps dans la comédie la famille addams et a défini le casting de l’émission comme une vraie famille. « Vous n’auriez pas pu choisir un meilleur casting et une meilleure équipe »il a exprimé dans le passé.

la famille addams était à l’antenne pendant deux saisons qui comprenaient 64 épisodes où Lisa Loring s’est imposé comme le petit Merlin d’un humour sombre et de beaucoup d’excentricité. Elle ouvrirait la voie à de futures versions du personnage, comme celle qu’elle réalise. Netflix avec le show emmené dans son casting par le talentueux Jenna Ortega. C’est vrai, Lisa Loring Il n’est plus parmi nous, mais son héritage perdure.

