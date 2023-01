Nicole ‘Snooki’ Polizzi dit qu’elle ne laisserait pas ses enfants faire ‘Jersey Shore’

Lorsque Nicole « Snooki » Polizzi a signé pour la première fois pour jouer dans « Jersey Shore », elle n’aurait jamais deviné que les téléspectateurs auraient encore faim de plus de l’émission de téléréalité de MTV 14 ans plus tard.

« Quand nous avons fait la série pour la première fois, nous pensions que ce serait juste une saison et c’était fait », a déclaré l’homme de 35 ans à 45secondes.fr.com par téléphone.

Polizzi a ensuite filmé six saisons de « Jersey Shore » et plusieurs retombées, dont le très populaire « Jersey Shore: Family Vacation », qui vient de revenir pour sa sixième saison la semaine dernière.

« Ça a vraiment été une course folle, mais j’ai l’impression que c’est à cause des fans. Ils sont tellement investis », dit-elle.

Casting de « Jersey Shore Family Vacation ». Dusty Kessler / MTV

Ces jours-ci, le spectacle a l’air un peu différent, avec moins de service de biberons et plus de biberons, car de nombreux membres de la distribution emmènent leurs enfants pour leurs vacances en famille très divertissantes.

Polizzi, qui est devenue célèbre en tant que fille qui a fait irruption dans la maison de « Jersey Shore » en disant : « La fête est là ! » est maintenant mère de trois enfants avec plusieurs entreprises commerciales. Elle a épousé Jionni Lavalle en 2014 et ils partagent le fils Lorenzo, 10 ans, la fille Giovanna, 8 ans, et le fils Angelo, 3 ans.

Alors que la star de télé-réalité se préparait à célébrer la première de la saison 6 de « Jersey Shore: Family Vacation », elle a pris le temps de discuter avec 45secondes.fr.com de cette saison, de ses relations avec ses co-stars et de son voyage « Jersey Shore » en général .

Snooki se répand sur cette saison de « Jersey Shore: Family Vacation »

À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de cette saison de « Jersey Shore: Family Vacation? »

Beaucoup de voyages. Il y a un voyage de garçons et un voyage de filles, puis nous allons tous ensemble au tournoi de cornhole de Mike (Sorrentino). Ensuite, nous allons à la Nouvelle-Orléans. C’est juste une saison amusante et bien remplie avec nous qui voyageons et passons un bon moment.

Je dirais certainement que nous avons eu plus de bons moments que de drames, mais il y a définitivement des drames. J’aime rester à l’écart de tout ça et juste passer un bon moment parce que ce n’est pas ma vitesse. J’ai trop de drames à la maison avec les enfants. Je n’ai plus besoin de ce drame de lycée.

Vinny (Guadagnino) et Angelina (Pivarnick) ont toujours eu une relation amour-haine. Allons-nous voir cela se reproduire cette saison. Pensez-vous qu’ils sortiraient jamais ensemble?

Cette saison est la plus dramatique quand il s’agit de s’aimer ou d’essayer de lui donner une chance. Je pense que cette saison, les fans vont obtenir beaucoup plus qu’ils n’en ont. Nous étions tous choqués aussi. Ça va être bien.

Le casting a voyagé dans de nombreux endroits au cours des dernières saisons. Y a-t-il quelque part sur votre liste de choses à faire pour les saisons futures ?

Je sais que tout le monde veut retourner en Italie (ndlr : le casting y a filmé une saison de l’original « Jersey Shore ») parce que j’ai l’impression que nous n’avons pas apprécié. Mais ensuite, je pense juste à mes enfants et je me dis : « Ouais, je n’y vais pas. » Nous aimons les endroits adaptés aux enfants afin que si nous amenons les enfants, ils passeront toujours un bon moment et ils ne seront pas coincés dans une pièce. Je pense que n’importe où est adapté aux enfants, magnifique et a beaucoup d’endroits pour s’amuser et faire des choses. Je suis prêt à aller n’importe où tant que c’est sûr.

Beaucoup d’entre vous sont mariés et ont des enfants maintenant. Qu’est-ce que ça fait de voir votre famille « Jersey Shore » continuer à grandir ? Comment, le cas échéant, cela a-t-il changé la dynamique de ces voyages ?

Nous avons déjà toute une nouvelle génération de petits bébés « Jersey Shore », mais je doute que je laisserais jamais mes enfants faire « Jersey Shore ».

C’est fou comme nous avons tous changé. Nous avons tous grandi, mais quand nous nous remettons tous ensemble et que nous n’avons pas nos enfants et que nous organisons une soirée amusante entre adultes, nous avons l’impression d’avoir à nouveau tous 21 ans.

Pourquoi pensez-vous que les gens sont toujours aussi intéressés par la série après toutes ces années ?

Je pense que c’est parce que nous étions une série tellement énorme et que tout le monde a grandi avec nous. Ils veulent toujours voir ce qui se passe dans nos vies.

De plus, notre émission n’est pas fausse. Nous n’avons pas de scènes scénarisées. Nous ne faisons rien de tout cela, contrairement à beaucoup d’émissions de téléréalité, donc j’ai l’impression que nos fans apprécient cela. Ensuite, nous faisons toujours comme des fous – ensemble, donc je suppose que nous continuons à nous divertir.

Sur ses relations avec ses co-stars

À quelle fréquence voyez-vous vos camarades de casting ? Les considérez-vous comme votre famille ?

Nous parlons tous les jours dans le chat de groupe. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne parlions dans ce chat, ce qui est bien. Mais c’est sûr que c’est difficile de se voir. Je suis à une heure et demie de Deena (Buckner), Jenny (Farley) et Angelina. Je suis plus au nord (dans le New Jersey) et ils sont tous au sud.

Je voyage toujours, je fais mon propre truc ou avec les enfants, donc c’est vraiment difficile de se retrouver. C’est pourquoi nous aimons nos voyages, parce que nous passons ce temps ensemble. (Nous sommes) définitivement une famille et je pense que ce sera toujours ainsi.

Avec lequel de vos camarades de casting parlez-vous le plus ?

Moi, Jenny et Deena avons une conversation entre sœurs et nous parlons constamment de choses de maman. Comme, « Oh, c’est ce que ma fille a fait. C’est ce que mon enfant a fait. » Donc j’ai l’impression qu’en tant que mamans et meilleures amies, je pense que nous parlons le plus juste parce que nous avons toutes tellement de choses en commun.

Qui a le plus changé, dans le bon sens, depuis que vous avez commencé à tourner la série originale ?

Je dirais Mike. À l’époque, Mike se droguait et ressemblait à la pire personne de tous les temps. Devoir faire face à cela, c’était juste beaucoup pour nous tous. (Maintenant) il est sobre depuis presque sept ans, c’est un père formidable et c’est un bon ami pour nous tous.

Beaucoup d’entre vous ont des enfants maintenant. L’un de vos camarades de casting vous a-t-il surpris, dans le bon sens, lorsqu’il a eu des enfants?

Les filles, je n’étais pas surprise – je savais qu’elles allaient être des mamans incroyables. Je dirais Mike. Quand je l’ai présenté à (mon fils) Angelo quand il était tout petit, Mike était tellement nerveux. Il ne savait pas comment tenir Angelo et il paniquait.

Je pense qu’il était tellement nerveux d’être papa parce que peu importe à quel point tu dis que tu es prêt, tu ne l’es tout simplement pas. Alors (quand j’ai vu) Mike devenir papa, cela lui est venu naturellement comme il se doit.

Lors de son voyage « Jersey Shore »

Combien de temps le casting voit-il le spectacle durer?

Nous sommes tous d’accord pour dire que nous pourrions le faire aussi longtemps que MTV aimerait que nous le fassions. Évidemment, cela devient de plus en plus difficile avec les enfants et eux qui vieillissent et des trucs comme ça, vous savez, en ce qui concerne les horaires, mais nous aimerions le faire. Tant que les fans nous veulent.

Comment avez-vous changé en tant que personne depuis la première de la série et qu’est-ce que les gens pourraient encore se tromper à votre sujet ?

Quand j’ai commencé l’émission, je venais d’avoir 21 ans, j’ai donc pu entrer légalement dans les bars et les clubs. Alors bien sûr, je suis devenu fou et je me suis amusé. J’ai l’impression d’avoir grandi en général, d’avoir des enfants et d’être maman. Je pense juste que je suis nettement plus responsable. Je suis un adulte maintenant.

Mais j’ai toujours des moments où je veux être idiot et être drôle et passer du bon temps avec les filles et boire notre vin. Nous sommes tous les mêmes personnes. Nous venons de grandir.

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir été mal compris pendant cette période ?

Tout le monde pensait que j’étais alcoolique enragé 24h/24 et 7j/7. Je serais mort si c’était le cas. Chaque fois que les gens me rencontraient en dehors de la série, à Target ou quelque chose comme ça, ils disaient: « Oh, tu es si calme. Pourquoi n’es-tu pas ivre et ne fais-tu pas la roue et deviens-tu fou? » Tout le monde a toujours pensé que j’étais cette fêtarde 24h/24 et 7j/7.

Sur sa vie de maman et de femme d’affaires

Vos trois enfants participent-ils à tous les voyages « Jersey Shore : vacances en famille » ?

Je suis le seul à ne pas amener mes enfants et je ne suis là que trois jours alors que tout le monde est là une semaine et demie. Je ne vais pas les retirer de l’école et du sport pour ça. Si mes enfants étaient absents, j’adorerais les amener. Mais ça ne marche pas comme ça. Les enfants passent en premier.

Vos enfants regardent l’émission avec vous ? Ont-ils vu les premières saisons ?

Je les laisse regarder quand je sais que Giovanna va jouer une scène. Mais nous ne savons pas comment il est édité. Nous le regardons avec (le public), donc nous n’avons aucune idée de ce qui va être montré. Alors j’hésite encore un peu parce qu’on boit encore et que Deena et moi agissons encore parfois comme des boulettes de viande de maman. Je veux censurer ce qu’ils voient.

Giovanna et Lorenzo voient des choses sur TikTok. Ils disent: « Maman, je t’ai vu faire ça. » Et je me suis dit : « Oh ouais, ne t’inquiète pas. Je ne fais que jouer. Vous savez, c’est mon travail. Comme si je faisais semblant d’être stupide.

Qu’est-ce que vos enfants aiment ces jours-ci ?

Lorenzo a 10 ans. Il est occupé avec la lutte et a une tonne de matchs tout le temps. Giovanna a huit ans. Nous sommes occupés à voyager pour (ses cheerleading) compétitions. Et puis Angelo, a trois ans. Alors il court toujours dans la maison nu et devient fou.

Il se passe beaucoup de choses en dehors du salon, comme votre propre ligne de vin et vos magasins. Y a-t-il quelque chose de sage que vous pourriez vouloir faire à l’avenir et que vous n’avez pas encore coché votre liste de choses à faire ?

J’ai un livre de choses que je veux accomplir. Mais en ce moment, je vais bien. Je n’essaie pas d’en mettre plus dans mon assiette parce que je suis occupé à gérer mes magasins et à essayer d’ouvrir de nouveaux emplacements. Et puis (avec) mon nouveau vin qui sort, j’essaie de le vendre partout dans les magasins d’alcool. Il y a toujours des choses que je veux faire dans le futur.