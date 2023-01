Un nouveau teaser de Netflix confirme que Gamera affrontera cinq ennemis dans Gamera -Rebirth

Netflix est ravi du retour d’un géant ! Le réseau de streaming vient de publier un nouveau teaser de la prochaine mini-série Gamera -Renaissance-! Le teaser en question a été téléchargé sur leur Twitter et peut être consulté ci-dessous.





C’est un court teaser, un panoramique lent du corps de la puissante tortue et une coupe juste avant que son visage ne soit révélé. Puis une coupe sur une photo de son dos alors qu’il traverse une ville en ruine vers son adversaire volant. Puis ça passe à une photo de son œil, puis à l’écran titre !

Gamera -Renaissance- sera une série animée de six épisodes suivant l’emblématique kaiju alors qu’il combat cinq ennemis différents ! Mais qui seront ces ennemis ? Heureusement, Netflix a également donné une affiche semi-révélée de l’ennemi même dans le teaser, Gyaos !

Pour ceux qui ne connaissent pas Gamera, faisons un récapitulatif de certains de ses méchants emblématiques. Ce seront peut-être les mêmes ennemis qu’il affrontera dans la nouvelle série ! Commençons par Gyaos, qui est la Ghidorah de Godzilla de Gamera !





Gyaos

Gamera contre Gyaos

Première apparition dans le troisième film Gamera, 1967 Gamera contre Gyaos, Gyaos est un monstre volant ressemblant à un dinosaure avec une soif de sang littéral ! Gyaos est apparu dans six des longs métrages officiels de Gamera (si vous comptez les images d’archives utilisées dans les années 1980 Gamera : Super Monstre).

Guiron

Gamera contre Guiron

En 1969 Gamera contre Guiron, Gamera a volé dans l’espace pour sauver deux enfants qui ont été kidnappés par des extraterrestres appelés Terriens. Guiron était le monstre gardien qu’il était obligé d’affronter. Le museau de Guiron est en forme de lame, et il sait s’en servir ! La lame était assez solide pour couper la propre coquille de Gamera après quelques coups. Bien que sa conception soit sans doute du côté campy, il y a des tonnes de place pour donner à Guiron sa propre renaissance pour un match revanche plus sombre et plus granuleux.

Zigra

Quoi de mieux pour affronter une tortue géante qu’un poisson géant ? Zigra vient d’une planète extraterrestre où les poissons se nourrissent d’humains. Dans le film de 1971, Gamera contre Zigra, il est venu sur terre pour asservir la race humaine. Pas sous la surveillance de Gamera ! Zigra ferait une deuxième apparition dans les années 1980 Gamera : Super Monstremais sous forme d’images d’archives de leur bataille précédente.

La Légion

Gamera 2 : Attaque de la Légion

En 1996, Gamera 2 : Attaque de la Légion a présenté au monde la Légion, une colonie d’extraterrestres qui utilisaient des plantes pour coloniser les planètes. La Légion ressemble pour la plupart à des insectes et est dirigée par une grande Légion Mère, qui se bat contre Gamera. Pour gagner, Gamera a été contraint de faire appel à une puissance particulièrement dangereuse, prouvant que la Légion était une force avec laquelle il fallait compter.

viras

Gamera contre Viras

1968 a été une autre année pour Gamera se bagarrant avec des envahisseurs extraterrestres. Gamera contre Virus nous a présenté le monstre titulaire ressemblant à un calmar avec à la fois un grand intellect et des pouvoirs tout aussi grands. Dans le film, Virus a kidnappé deux scouts pour attirer Gamera dans un endroit où ils pourraient lui installer un dispositif de contrôle de l’esprit, puis lui ordonner de saccager Tokyo ! S’il n’y avait pas eu les enfants qui s’en mêlent, Gamera aurait pu être coincé pour de bon.

Et nous y voilà, quatre méchants potentiels pour le grand gars à combattre, et un confirmé ! Pour être juste, il est également tout à fait possible qu’un ou deux de ces monstres soient originaux de la série, ou un monstre qui ne figure pas sur cette liste. Gamera est un monstre avec pas mal d’ennemis après tout ! Si vous cherchez à revoir ces monstres, les différents films Gamera sont disponibles en streaming sur diverses plateformes telles que Prime Video, Tubi et Pluto TV !