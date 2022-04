L’acteur de CODA a recréé des scènes de films emblématiques en langue des signes

Hollywood

Troy Kotsur est devenu le premier acteur sourd à être reconnu par l’Académie. Au sommet de sa carrière, il est invité à rejouer des séquences de Le parrain, Requin et guerres des étoiles.

© GettyTroy Kotsur, lauréat de l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2022.

Un peu plus d’une semaine après avoir été consacré en Les Oscars, CODA continuer de parler. C’est que, l’un de ses principaux acteurs, Troie Kotsurest devenu la sensation du moment, étant devenu le premier acteur sourd-muet à être reconnu avec une statuette par L’Académie. C’est ainsi qu’il a rejoint le club sélect dans lequel son castmate était déjà, Marlee Matlinqui l’avait remporté dans les années 1980 par Enfants d’un dieu inférieur.

Dans une interview avec Variété, Kotsur Il s’amuse et relève le défi de recréer des scènes historiques du monde du cinéma. L’acteur s’est mis dans la peau de personnages emblématiques et ce qu’il a fait, c’est incarner chacune des séquences en langue des signes, tandis que le son original de chacun des films se faisait entendre en arrière-plan. Dans une vidéo d’un peu plus de deux minutes, il était chargé de recréer des images de six films.

Oui, la vidéo de Variété commence par une piste bonus où vous pouvez voir Kotsur reproduire le fameux déchaînement de kim kardashian dans lequel on pouvait la voir reprocher à sa famille de ne pas travailler. Commence alors la série d’interprétations de rôles emblématiques, tels que Vito Corleone à partir de Le parrain, Benjamin Braddock à partir de Le diplômé, Brody à partir de Requin, Dark Vador à partir de guerres des étoiles, Colonel Nathan Jessep à partir de Quelques bons hommes et le James Bond à partir de Sean Connery.

Au CODA l’acteur s’est mis dans la peau de franck rossile patriarche d’une famille de pêcheurs où Rubis, sa fille, est la seule capable de parler et d’écouter, qui découvre bientôt qu’elle a un grand talent musical et doit choisir entre poursuivre ses rêves ou aider sa famille. Le film a été réalisé par Sian Heder et s’est imposée comme la gagnante de la catégorie principale, détrônant celle que l’on croyait la favorite Le pouvoir du chien.

L’autre film que vous devez voir si vous avez aimé CODA

L’an passé, Hollywood avait déjà abordé le sujet de la surdité dans un grand film réalisé par Darius Marder. L’histoire s’est concentrée sur Ruben, un jeune toxicomane rétabli qui jouait de la batterie, qui découvre bientôt qu’il devient sourd. Avec près d’une décennie de pré-production et six mois de montage, ce film a un fabuleux travail sonore tout au long du film, ainsi que de merveilleuses performances. vous pouvez le voir dans Amazon Prime Vidéo.

