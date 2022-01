L’iPhone était le smartphone le plus populaire au cours du dernier trimestre

Selon un rapport d’étude de marché, les iPhones d’Apple ont de nouveau dominé le marché mondial au quatrième trimestre 2021. Plus d’un smartphone sur cinq vendu au quatrième trimestre 2021 était un iPhone. Les fabricants de smartphones les plus performants derrière Apple étaient Samsung, Xiaomi, Oppo et vivo.

Après qu’Apple ait dû se contenter de la deuxième place du palmarès mondial des ventes de smartphones pendant plusieurs trimestres, les Californiens reprennent désormais le trône. Comme le rapporte l’institut d’études de marché Canalys, la part de marché mondiale des iPhones était d’environ 22 % au quatrième trimestre 2021. Les experts estiment que la forte demande pour l’iPhone 13 a propulsé Apple au sommet.

Samsung est juste derrière Apple avec une part de marché mondiale de 20 %. Loin derrière se trouvent Xiaomi, Oppo avec vivo avec 12, 9 et 8 % de parts de marché.





La sortie des nouveaux iPhones assure toujours des parts de marché élevées à Apple.



Image : © Canalys 2022



Les iPhones sont particulièrement populaires en Chine

« Après trois trimestres, Apple est de retour en tête du marché des smartphones grâce à une excellente performance de l’iPhone 13 », écrit l’analyste de Canalys Sanyam Chaurasia dans son rapport. En Chine notamment, les ventes d’iPhone ont considérablement augmenté, ce qui est dû à la politique de prix agressive d’Apple, explique l’analyste.

Les parts de marché d’Apple auraient pu être encore plus élevées au dernier trimestre, mais la pénurie de composants matériels clés a empêché Apple de répondre pleinement à la demande d’iPhone. « Sur les marchés prioritaires, Apple a respecté des délais de livraison raisonnables, mais sur certains marchés, les clients ont également dû attendre longtemps pour les iPhones », a déclaré Chaurasia.

Les grands fabricants sont mieux à même de faire face à la pénurie de puces

Comme le rapporte Nicole Peng, vice-présidente de la mobilité chez Canalys, les petits fabricants en particulier ont des problèmes avec la crise des puces. De grands noms comme Apple et Samsung peuvent optimiser plus efficacement leurs processus de fabrication et mieux adapter les fonctionnalités de leurs smartphones aux ressources disponibles. De plus, ils peuvent plus facilement se concentrer sur leurs modèles les plus vendus et gérer quelque peu la demande des smartphones avec des sorties échelonnées.

Ces pratiques leur donnent de grands avantages par rapport aux petites entreprises sur les marchés, explique Peng. Néanmoins, les ressources rares représentent également un goulot d’étranglement pour les grandes marques. Peng s’attend à ce que les goulots d’étranglement ne se résorbent qu’au second semestre 2022.