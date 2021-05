Sandy Cheeks obtient son propre film dérivé de SpongeBob SquarePants

Sandy Cheeks a la sienne Bob l’éponge Carré film dérivé. Décrit comme une fonctionnalité hybride qui mettra l’écureuil animé dans un décor d’action en direct, le film sans titre rappelle le moment où les personnages sont apparus dans le monde réel dans Le film Bob l’éponge: L’éponge hors de l’eau. Collider rapporte que le film Sandy Cheeks sera réalisé par Liza Johnson pour un service de streaming non divulgué, et Paramount + semble être le choix le plus probable.

Nickelodeon n’a pas encore fourni de commentaire officiel, mais par Collider, depuis longtemps Bob l’éponge l’écrivain Kaz a co-écrit le scénario avec Tom J. Stern, dont le site Web dit qu’il écrit un long métrage inopiné dans le Bob l’éponge univers. Stern a également écrit, réalisé et produit le spécial live-action Journée d’appréciation de Bob l’éponge, diffusé sur Nickelodeon en janvier 2020.

Sandy Cheeks n’est pas le seul personnage principal de Bob l’éponge Carré d’obtenir ses propres retombées. Il avait déjà été annoncé qu’un talk-show de Patrick Star appelé Le Patrick Star Show était également en développement. La série aura un format similaire à d’autres talk-shows comme Le spectacle de Larry Sanders, mais il mettra en vedette Patrick Star et les autres membres de la famille Star. Il sera présenté en première sur Nickelodeon cet été avant de passer plus tard à Paramount +.

Cette année, Paramount + a lancé la série dérivée Prequel Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years. La série animée par CG montre SpongeBob et tous ses amis tels qu’ils étaient de nombreuses années avant les événements de la série principale. Il suit un Bob l’éponge âgé de 10 ans qui participe au camp avec ses copains et fait des choses comme la pêche à la gelée, la construction de feux de camp et la baignade dans le lac. Une commande supplémentaire de 13 épisodes supplémentaires a depuis été commandée au streamer.

En ce qui concerne SpongeBob lui-même, il continue également à obtenir ses propres films. L’année dernière, il est apparu comme la star du nouveau film The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Initialement prévu pour une large sortie en salles, le long métrage a été créé sur Paramount + en raison de la pandémie. Également une préquelle, le film suit les origines de la façon dont SpongeBob a rencontré Gary, son escargot de compagnie. Deux autres Bob l’éponge des films sont également sortis en salles les années précédentes.

Créé par Stephen Hillenburg, Bob l’éponge Carré est diffusée sur Nickelodeon depuis 1999. La série est depuis devenue l’un des produits de base les plus populaires de la culture pop, remportant une variété de prix prestigieux et engendrant une franchise incroyablement réussie. Il est maintenant au milieu de sa 13e saison et est toujours aussi fort. Les épisodes précédents de la série sont actuellement diffusés sur Paramount +, à l’exception d’un épisode particulièrement controversé qui a été extrait de la bibliothèque de contenu de l’émission.

Bien que Paramount + soit une option probable pour le film sans titre Sandy Cheeks, il est possible qu’un enchérisseur plus élevé ait obtenu les droits de diffusion en continu. L’année dernière, il a été annoncé que ViacomCBS produirait deux films dérivés pour Netflix, et il n’est pas clair s’il s’agit de l’un de ces projets. Parce que la maison de la spin-off de Sandy Cheeks n’a pas encore été révélée, il n’y a pas encore de date de sortie, mais la production devrait commencer en août au Nouveau-Mexique. Cette nouvelle nous vient de Collider.

