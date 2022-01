Attack on Titan Final Season: Part 2 ouvre la fin du jeu d’anime – première impression

Les fans ont dû attendre longtemps, maintenant c’est enfin là : La 2ème moitié de la 4ème saison et avec elle les derniers épisodes de Attack on Titan Final Season. L’un des plus grands succès d’anime de notre époque ouvre ainsi sa fin de partie. Nous avons examiné les deux épisodes les plus récents et vous expliquons en quoi consiste cet événement de la série ne le manquez certainement pas peut.

La guerre s’intensifie

La 1ère partie de la 4ème saison s’est terminée en fanfare, car Reiner et les troupes de Marley ont pu localiser Eren et ses amis. Une autre confrontation entre les deux anciens camarades semble inévitable et notre personnage principal s’enflamme à vue d’œil un autre duel. C’est exactement ce qu’il est censé être, mais la bagarre n’éclate pas seulement entre les anciens compagnons d’armes, mais sur tous les fronts en même temps.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle la situation s’aggrave, car c’est à bonne distance du champ de bataille Zeke reprend conscience, qui n’a qu’un seul objectif : s’entendre avec ses frère cadet Eren se réunir pour unir leurs forces. De cette façon, ils pourraient changer définitivement l’avenir du monde. Cependant, même les plus proches confidents de notre protagoniste commencent à avoir des doutes sur ce que leur chef leur a dit plus tôt. vraiment vrai et juste a été.

Alors qu’Eren combat les soldats de Reiner et Marley sous sa forme de Titan, les événements commencent bientôt à se dérouler. Les deux parties se battent pour l’avantage dans ce conflit, oui peut-il encore y avoir des vainqueurs dans une telle guerre ? Des deux côtés, il y a des gens de plus en plus hésitants.

Le début de la fin a commencé © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Le début de la 2ème partie de « Attack on Titan Final Season » nous attire les téléspectateurs retour direct à l’action, qui dans ces deux épisodes principalement de la action visuellement époustouflante est en relief. Quand Eren combat Reiner et son camarade Porco, le Jaw Titan, rien n’est laissé au hasard. Les combats bénéficient particulièrement de la modèles CGI sensiblement améliorés.

Aussi sanglant et brutal qu’il ne l’a pas été depuis longtemps

Dans la partie 1, les titans CGI étaient encore de une équipe externe conçus et clairement reconnaissables comme des corps étrangers dans chaque scène. Dans les épisodes actuels s’occupe de Pendant ce temps, Studio MAPPA lui-même sur les titans. À y regarder de plus près, ceux-ci se démarquent encore, mais ils s’intègrent beaucoup mieux dans l’image globale. De plus, la mise en scène des combats de titans et les animations des gigantesques machines de combat sont à nouveau mieux et plus lisse réussi.

Eren est depuis devenu un guerrier accompli © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Quand Eren, Reiner et Porco entrent en collision, la force de leurs attaques peut être ressentie à travers l’écran. Briser les os, éclabousser le sang et les maisons à proximité immédiate sont écrasées. Il y a des scènes simplement impressionnantes que les responsables ont provoquées ici, et aussi des scènes extrêmement brutales. Tellement sanglant et sanglant L’Attaque des Titans n’existe plus depuis longtemps !

Mais l’action n’est pas seulement là comme un simple régal pour les yeux, elle en a aussi un valeur narrative. Cela nous montre surtout combien le petit garçon, qui était autrefois terrifié par les titans, est maintenant lui-même un titan et peut tenir deux de ces monstres à distance. Eren existe depuis les débuts de la série énormément développé, surtout en tant que guerrier, car son savoir-faire et son irrépressible le rendront plus que clair dans ce combat.

Gabi se rend compte qu’il n’y a que des gens qui se battent des deux côtés © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Pendant ce temps, les moments forts des deux épisodes se déroulent loin de la bataille de titans plus grande que nature, dans laquelle la faction Marley tente tout pour éloigner Eren de son grand frère Zeke. Tout le conflit s’est déjà aggravé à tel point que les gens des deux côtés ne sont plus là vouloir ou pouvoir y croire, pour lequel ils se sont battus autrefois. Nous le notons très clairement Mikasa et Gabi.

Il n’y a pas de démons ici

Mikasa était toujours du côté d’Eren et elle était toujours à ses côtés. Mais alors qu’Armin continue d’affirmer qu’ils peuvent compter sur leur petit ami, elle devient de plus en plus précaire. De voir ses doutes la ronger et finalement sa cette écharpe rougequ’Eren lui a donné une fois est un moment déchirant. Mais les gens de l’autre côté réalisent aussi à quel point l’effusion de sang est inutile. Gabi, qui a toujours détesté les rebelles du fond de son cœur, réalise maintenant que ses adversaires ne sont pas des démons. Il n’y a pas de démons, seulement des humains dans cette guerre.

« Attack on Titan » a donc aussi dans les nouveaux épisodes n’a rien perdu de sa fascination et pourrait façonner toute une génération. La série fait allusion à ce potentiel depuis des années et se poursuit exactement là-bas dans sa dernière saison. C’est quand même surtout les personnages bien écrits et les conflit multiforme, qui sont les grandes forces de la série. Certes, pour pouvoir finalement recevoir le titre de « chef-d’œuvre », presque tout doit se dérouler parfaitement dans la phase finale de l’anime. Mais si une série peut faire ça, c’est bien celle-là.

Vous pouvez regarder le dernier épisode de « Attack on Titan Final Season » en Allemagne sur Crunchyroll et WAKANIM tous les dimanches à partir de 21h45 regarder en japonais original avec sous-titres allemands.