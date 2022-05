Rien à voir avec Spencer : le nouveau film d’horreur avec Kristen Stewart

NÉON

L’actrice de Twilight fera la première d’un film au Festival de Cannes 2022. Regardez la bande-annonce officielle et découvrez de quoi il s’agit !

© GettyKristen Stewart s’éloigne des histoires royales.

Lors de la dernière saison des récompenses, une actrice est venue voler tous les regards. On parle de Kristen Stewartl’interprète qui cette année a été nominée aux Oscars, aux Golden Globes, aux Critics Choice Awards et aux Satellite Awards pour sa performance impressionnante Spencer. Bien qu’elle ait été encouragée à se mettre à la place de Lady Di, le drame sur la royauté est maintenant laissé de côté, puisque dans son prochain projet, elle s’aventure dans le la terreur comme jamais auparavant.

Bien qu’elle soit devenue une actrice très populaire avec la saga Crépuscule, où il a décollé avec Robert Pattinson, la vérité est que Stewart a réussi à construire une carrière où il a montré qu’il peut s’adapter à chaque genre. Alors il a fait dans Spencer, de la main de Pablo Larraín, et maintenant il va réessayer avec sa prochaine première qui a déjà une bande-annonce officielle et qui fait froid dans le dos. Il s’agit de Crimes du futurune des bandes de la sélection officielle du concours de Cannes 2022.

« Au fur et à mesure que l’espèce humaine s’adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations. Avec sa compagne Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste de performance, montre publiquement la métamorphose de ses organes dans des performances d’avant-garde.”, Il commence par dire son synopsis officiel et anticipe que ce sera une histoire qui ne conviendra pas aux impressionnables s’il s’agit de mutations du corps.

C’est ici que le personnage de Stewart entre dans le conflit de l’histoire. « Timlin, un chercheur du National Organ Registry, suit de manière obsessionnelle leurs mouvements, et c’est alors qu’un groupe mystérieux est révélé. Sa mission : utiliser la notoriété de Saül pour faire la lumière sur la prochaine phase de l’évolution humaine.», conclut le descriptif. Le film est réalisé par David Cronenbergconnu pour être un spécialiste de l’horreur corporelle.

La première est prévue pour juin de cette année et son avance indique clairement qu’il s’agit d’une proposition sombre et sinistre, idéale pour ceux qui aiment les films de ce genre. Mais l’actrice Spencer elle ne sera pas seule : bien qu’elle soit l’une des protagonistes, ils l’accompagnent également Viggo Mortensen et Léa Seydoux. De même, DEnise Capezza, Lihi Kornowski et Scott Speedman Ils complètent le casting avec leurs performances.

