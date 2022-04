Morbius ne domine plus le box-office : c’est le film le plus regardé en ce moment

in

Cinéma

Morbius a connu une forte baisse au box-office et a été dépassé par un autre film qui réalise une excellente performance au box-office. Toutes les informations!

Morbius a pris un bon départ au box-office nord-américain et international. L’histoire du médecin qui a une maladie sanguine rare et qui la guérit grâce à une procédure qui relie son ADN à celui des chauves-souris, le transformant en un « Vampire vivant » assoiffé de sang humain, il subit un revers au box-office principalement à cause de la concurrence d’un autre film : Sonic le hérisson 2.

La suite de Sonique suit les aventures du porc-épic bleu le plus rapide de l’univers et le retour du Docteur Robotnik, joué par Jim Carrey dans ce qui est peut-être sa dernière performance. Le méchant recherche une émeraude particulièrement puissante, et cette fois il le fait avec un partenaire : Knuckles, un échidné anthropomorphe rouge avec la voix de Idris Elbé.

guerre au box-office

Le film de Morbius Il a atteint 57 millions de dollars en collections en Amérique du Nord alors que sur le marché international, le chiffre est d’environ 69 millions de cette même monnaie. Le total mondial récolté par le « Vampire vivant » interpreté par Jared Leto avec Matt Smith Jouant le méchant Milo, il a atteint un total de 126 millions de dollars.

D’autre part, Sonic le hérisson 2 Il a un total de 71 millions de dollars aux États-Unis d’Amérique alors que dans le reste du monde, il atteint 70 millions de la monnaie verte. Est-ce que le total pour la mascotte historique de SEGA qui a sauté le pas des jeux vidéo pour avoir sa propre franchise au cinéma avec grand succès ? On parle de 141 millions de dollars.

Il semble que la poussée qu’il avait Morbius dans ses premiers jours apparaissant dans les salles de cinéma, il perdait de sa vigueur et la concurrence contre le rapide Sonique quitté le « Vampire vivant » dans une position vulnérable. Il faudra voir si les critiques négatives ont finalement réussi à affecter d’une certaine manière ceux qui n’avaient pas encore décidé d’aller voir la cassette de Jared Leto. ¡Sonique 2 foncez tout droit vers le haut !

