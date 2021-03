Eminem revient à la génération Z pour avoir tenté de «  l’annuler  »

Ils sont venus pour nos jeans skinny, puis ils sont venus pour nos parties latérales, mais lorsque les utilisateurs de Gen-Z TikTok sont venus pour Eminem, c’était la dernière piqûre pour les Millenials et le Dieu du rap lui-même.

Au cas où vous l’auriez manqué, Gen-Z – également connu sous le nom de « Zoomers » – a tenté « d’annuler » Eminem, 48 ans, à cause de ses paroles passées, tout en ignorant apparemment les icônes du hip hop passées de la sauvagerie ainsi que le fait. le rappeur s’épanouit en remuant le pot.

Plus précisément, ils ont contesté son banger de 2010 Aimez la façon dont vous Lie, la chanson qu’il a faite avec Rihanna, sur les paroles: « Si jamais elle essaie de repartir, je vais l’attacher au lit et mettre le feu à cette maison. »

La raison en est qu’ils ont dit que cela glorifiait les relations toxiques et la violence contre les femmes – bien qu’ils n’aient manifestement pas suffisamment recherché pour voir que Megan Fox, qui est apparue dans le clip vidéo de la chanson, a fait don de ses frais d’apparition à un refuge pour femmes pour violence domestique.

Rihanna a même déclaré à Access Hollywood au moment de la sortie de la chanson: « Les paroles étaient si profondes, si belles et intenses. C’est quelque chose que j’ai compris, quelque chose avec lequel je suis connecté. »

«Essayer de faire en sorte que ce sujet difficile fonctionne visuellement est un défi», a-t-il admis. « C’était génial d’avoir Rihanna, Megan à bord pour ça. Ils l’ont vraiment apporté et ont rendu cette vidéo super puissante. »

Maintenant, après les Millenials qui ont attaqué la foule plus jeune pour avoir dissuadé leur artiste préféré sur leur CD gravé de huit chansons téléchargé depuis Napster en 2000, le Mon nom est hitmaker s’est joint à l’amusement, visant à annuler la culture dans son nouveau morceau Ton sourd.

« Ton sourd, une vidéo animée, est une piste de l’album 2020 d’Eminem, « Music to Be Murdered By – Side B », a rapporté Rolling Stone à propos de la sortie.