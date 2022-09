Bridgerton : Netflix partage une photo inédite de Penelope et un indice de la saison 3

Netflix

La troisième saison de Bridgerton est en cours de production et Netflix vient de dévoiler un super indice accompagné d’une photo inédite de Penelope. Voir.

©NetflixNicola Coughlan comme Pénélope

Plus que quelques jours TUDUM, l’événement exclusif pour les fans dans lequel Netflix donnera des milliers de nouvelles. Là c’est prévu Bridgerton être l’une des séries que d’une annonce sur sa suite. En effet, il figure déjà sur la liste des bandes invitées et, de plus, sa troisième saison est en cours de production. C’est-à-dire qu’une première avance, une bande-annonce officielle ou une date de sortie est probablement connue.

Cependant, la dernière option est la plus facile à exclure car la troisième saison de Bridgerton a commencé à tirer très récemment. A tel point que tout indique que ce qui viendra sera une avancée. En tout cas, il convient de noter que dans ce qui vient TUDUM, Production Shonda Rhimes déjà décidé de donner une avance. Bien que, à cette occasion, ce ne soit qu’un très petit indice sur le nouveau protagoniste.

Pour la troisième saison, Penelope, interprétée par Nicola Coughlan, sera celle qui incarnera la vedette de ce drame aux côtés de Luke Newton, l’acteur qui donne vie à Colin.. Son histoire d’amour sera celle qui attirera tous les regards et voilà que le géant du streaming a choisi de raconter quelque chose qui ne changera pas sur ce personnage. Et ce n’est, ni plus ni moins, que son amour pour les fleurs, mais elles ont révélé qu’elle sera bien plus adulte.

« Mlle Penelope Featherington a parcouru un long chemin depuis le bal des cœurs et des fleurs au cours des saisons passées. Quelque chose me dit que cette giroflée ne fera que continuer à atteindre de nouveaux sommets.», indique la description de l’image. Avec cela, ils montrent que maintenant un Penn beaucoup plus adulte et autonome sera vu. À son tour, ce qui était surprenant, c’est que la carte postale est inédite et n’avait jamais été vue auparavant, bien qu’elle provienne d’éditions précédentes.

C’est sans aucun doute quelque chose qui a ravi les téléspectateurs de Bridgerton qui sont déjà ravis de l’arrivée de la série. Eh bien, maintenant, les protagonistes font face à une nouvelle histoire d’amour qui va tout changer. Aussi, ce qui ressort de cette saison, c’est qu’elle sera basée sur Le quatrième livre de Julia Quinn sautant ainsi le troisième qui raconte l’histoire de Benedict (Luke Thompson).

