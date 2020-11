L’Instagram du Pape a mis un like sur un modèle: le Vatican a demandé des explications au réseau social

Il risque de déclencher une sorte de crise diplomatique l’une des dernières activités démarrées à partir du compte Pape francesco sur Instagram: un comme attaché à une photo d’un modèle brésilien spécialisé dans les sous-vêtements et les photos de bikini. La raison est bizarre: la même équipe du Saint-Siège qui gère le compte du Saint-Père sur la plateforme de partage de photos déclare ne pas savoir comment l’interaction aurait pu avoir lieu, et a en effet déclaré avoir formellement demandé au réseau social de fournir un aperçu de ce qui s’est passé.

Tout a commencé il y a quelques jours, le 13 novembre, lorsque les premiers journaux ont remarqué une appréciation hors du commun apposée sur une photographie hébergée sur le profil Instagram de la mannequin sud-américaine Natalia Garibotto. La photo représente la jeune femme dans un uniforme scolaire maigre, tandis que parmi les dizaines de milliers de fidèles réguliers du modèle se trouve celui de Sa Sainteté. On ne sait pas quand le like a été enregistré: la photo qui l’a reçue a été téléchargée le 5 octobre et, quelques jours après la nouvelle de l’interaction inhabituelle entre les deux comptes, le personnel du Saint-Siège a procédé à la suppression appréciation.

Là Thèse du Vatican est que le Like a peut-être commencé à cause d’une erreur de l’une des personnes en charge de la gestion du profil papal, c’est pourquoi il a a demandé des éclaircissements à Instagram sur. L’état-major du Saint-Siège a en effet précisé au journal La Croix que le Pape ne met jamais la main à ses profils sociaux à la première personne: son activité sur ces canaux – expliquent les sources du journal – consiste simplement à approuver les messages créés. par une équipe en charge, ou de proposer des sujets de comparaison pour les fidèles et adeptes à développer et à publier par l’équipe sociale du Saint-Siège.

La personne responsable du papal comme envoyée à la photo du modèle pourrait être trouvée dans cette équipe de collaborateurs; les clarifications demandées à Instagram pourraient en fait inclure simplement des informations utiles remonter à l’appareil qui a commencé l’interaction. Alors que le Saint-Siège a pris l’affaire au sérieux, la récipiendaire du Like profite de l’attention médiatique générée par l’affaire: dans une intervention sur Twitter, elle a tout commenté avec une ironie « au moins j’irai au paradis ».