CoD Black Ops Cold War: La meilleure campagne depuis des années et un test multijoueur faible

Chaque année, un nouveau « Call of Duty » apparaît. La série peut-elle évoluer ou les innovations sont-elles désormais sur place après toutes ces années? Nous avons la plus récente ramification Call of Duty Black Ops Guerre froide regardé et se révéler dans notre tester, où il y a définitivement des innovations dans le titre et pourquoi le multijoueur n’est PAS le point culminant cette fois!

La campagne est le point culminant de CoD Black Ops Cold War

La campagne de la guerre froide s’avère être la meilleure depuis des années et est le point culminant de l’actuel « Call of Duty ».

Bienvenue dans la guerre froide: Comme le nom du jeu l’indique, nous nous trouvons au milieu des événements de la guerre froide au début des années 1980 – y compris une apparition de l’ex-président Ronald Reagan.

Vous assumez le rôle d’un membre d’une équipe d’agents dirigée par Russel Adler. Vous essayez dans différentes missions l’espion soviétique Persée traquer et éteindre. Vous créez le protagoniste vous-même – du moins sur papier. Vous êtes autorisé à choisir le sexe, l’histoire militaire et les caractéristiques d’un fichier. Ce dernier vous offre différents avantages comme plus de dégâts lors du tir ou un sprint plus rapide. Pourquoi vous pouvez choisir un sexe ne me semble pas clair, car le personnage ne parle même pas.

Vous jouez une histoire de thriller d’agent dans la nouvelle campagne CoD. © Activision

Selon la guerre froide, cette fois, la campagne ressemble plus à un thriller d’agent qu’à une pure orgie de tir. Bien sûr, les scénarios d’explosion et d’action familiers ne devraient pas manquer dans la dernière ramification CoD, mais des moments plus calmes sont également incorporés entre les deux. Parfois, vous vous faufilez devant des adversaires dans des passages furtifs, interrogez des gens ou résolvez de petites énigmes tout en recherchant une valise dans un appartement privé. Un bug doit être placé dans ces derniers afin d’infiltrer un suspect. Apportez les scènes de renseignement une variété divertissante dans la campagne. Au début, il semble un peu étrange d’être plus souvent sur la route avec un silencieux dans la campagne « Call of Duty », mais c’est le cas une expérience de jeu plus fraîche.

De plus, vous pouvez même contrôler un hélicoptère en mission ou vous défouler sur les machines à sous que vous trouverez.

La liberté ludique est offerte dans une certaine mesure. En fonction des actions que vous entreprenez, vous pouvez rencontrer différentes fins. Alors préférez-vous libérer le prisonnier ou le tuer? Êtes-vous en train de corrompre l’officier ou d’empoisonner un général? En outre, il existe différentes preuves telles que des cartes, des documents ou des photos à trouver dans les missions qui débloquent des missions secondaires pour vous. C’est un truc sympa, malheureusement les opérations secondaires ne sont pas convaincantes et restent hors de propos.

Néanmoins, il y a une valeur de rejouabilité, en raison de la variété du gameplay. Vous pouvez donc recommencer la campagne pour essayer d’autres chemins et éventuellement déclencher une fin différente.

Beaucoup d’action et une explosion de feux d’artifice ne devraient pas manquer dans la guerre froide. © Activision

Combien de temps dure le mode histoire? La campagne dure environ cinq heures et vous guide entre autres Berlin Est, le Montagnes Jamantau ou Vietnam.

Graphiquement, le mode solo est particulièrement impressionnant. Les textures nettes, qui prennent parfois quelques secondes à charger, et les bons modèles de personnages méritent également d’être évoqués, tout comme l’atmosphère qui, grâce à l’éclairage d’ambiance grâce au riche ensoleillement, est agréable dans un vol en hélicoptère ou lors d’opérations de nuit.

Tirez sur les morts-vivants en mode zombie

En attendant, le mode zombie ne devrait pas manquer dans un Black Ops. C’est pourquoi vous pouvez mettre les balles dans la tête des morts-vivants dans la guerre froide. Le mode zombie est particulièrement divertissant pour les fans de coop. Avec trois autres joueurs, vous vous battez contre les morts-vivants et vous vous soutenez mutuellement. Tour à tour, des zombies de plus en plus puissants se précipitent vers vous. Ta tâche: Soufflez-les et survivez!

Dans le mode disponible La machine vous vous frayez un chemin dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale, qui regorge de morts-vivants. De temps en temps, cependant, des chemins ou des entrées sont bloqués et empêchent de progresser.

Pour chaque zombie éteint, vous obtenez des ressources, que vous pouvez échanger contre des bonus ou briser des barrières.

En mode zombie, vous tuez de nombreux morts-vivants avec d’autres joueurs. Bon changement par rapport aux autres modes. © Activision

Malheureusement, il y a une version juste une carte, vous devez donc attendre plus de cartes. Au moins pour les joueurs PlayStation, il reste que mode d’assaut exclusif au tempsqui vous met par paires sur une carte multijoueur. Vous devez toujours rester près d’une sphère errante et faire sauter les têtes des morts-vivants. Néanmoins, la portée est actuellement assez petite.

Multijoueur terne

Pour de nombreux joueurs, le multijoueur est généralement au cœur d’une ramification de Call of Duty. Cependant, la partie multijoueur de Cold War n’est pas aussi bonne que d’habitude.

Pas beaucoup de changements: Vous continuez à vous affirmer contre d’autres joueurs sur différentes cartes, à récolter des victoires et à conquérir des positions. Vous montez en grade et vous vous procurez de nouvelles armes, skins et badges.

Au moins il y a un avantage par rapport à son prédécesseur Modern Warfare: le gameplay est à nouveau plus rapide. Vous n’avez plus besoin d’ouvrir les portes ou de mettre des armes sur les bords. Alors ça va encore plus dans la bonne direction Courir et tirer. À cette fin ont également Scorestreaks modifié.

Call of Duty Black Ops Cold War ramène des personnages familiers, tels que Frank Woods. © Activision

On compte sur les scores après la mort. Ainsi, vous pouvez collecter des victoires et conquérir des objectifs et ne pas avoir à vous soucier de vos progrès si vous deviez mourir. Le gameplay devrait être plus convivial pour les débutants avec les nouveaux Scorestreaks.

Et oui, les scores scorestreaks peuvent être utilisés plus fréquemment et plus facilement, mais cela conduit aussi parfois à une surutilisation des récompenses scorestreak telles que les avions. Il y a donc deux faces de la médaille.

Le multijoueur attend actuellement 10 cartes sur. Jusqu’à présent, ce n’est pas tant que ça, mais les cartes sont variées. Quelques exemples:

Satellite: Zone désertique avec des lacunes sinueuses.

Zone désertique avec des lacunes sinueuses. Aramada: Les cuirassés en haute mer. Les cordes tendues entre les navires permettent des changements rapides de plate-forme.

Les cuirassés en haute mer. Les cordes tendues entre les navires permettent des changements rapides de plate-forme. Miami: « GTA Vice City » vibre grâce aux néons colorés et aux palmiers d’une zone urbaine.

L’une des nouvelles cartes multijoueurs est Satellite. Vous pouvez bien vous cacher dans les lacunes sinueuses. © Activision

De nouveaux modes sont également apparus dans Cold War. Ceci comprend:

Escorte VIP: Le mode est joué 6 contre 6. Une équipe protège un VIP qui n’est armé que d’un pistolet et doit être conduit à des endroits différents de l’autre équipe. Chaque joueur n’a qu’une seule vie.

Le mode est joué 6 contre 6. Une équipe protège un VIP qui n’est armé que d’un pistolet et doit être conduit à des endroits différents de l’autre équipe. Chaque joueur n’a qu’une seule vie. Fireteam: Un total de 40 joueurs sont répartis en équipes individuelles et doivent attraper des bombes et les faire exploser.

Un total de 40 joueurs sont répartis en équipes individuelles et doivent attraper des bombes et les faire exploser. Armes combinées: 12 contre 12, dans lequel différentes zones doivent être occupées.

Alors que la campagne a pu impressionner par ses graphismes, le mode multijoueur est à la traîne. Il n’est pas rare que je voyais des animations cahoteuses et certains endroits étaient visuellement peu attrayants. Par exemple, si d’autres joueurs semblent flotter sans sauter ni exécuter une animation.

