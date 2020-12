Oppo Reno 5 Pro Plus avec jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de surfaces de stockage dans une fuite

Tendance FP17 déc.2020 14:29:13 IST

Oppo Reno 5 Pro + est apparu sur la liste TENNA révélant les spécifications du futur smartphone. Le Reno 5 Pro + devrait être lancé le 24 décembre 2020. L’Oppo Reno 5 Pro + sera dévoilé avec le numéro de modèle PDRM00, selon un rapport par GSMArena. Le processeur du téléphone est répertorié comme 2,8 GHz, ce qui indique que le téléphone sera livré avec le chipset Snapdragon 865.

Selon la fuite, le smartphone comportera une diagonale de 6,55 pouces et un écran Full HD +. La liste mentionne également que l’Oppo Reno 5 Pro + sera disponible avec 8 Go et 12 Go de RAM et des variantes de stockage de 128 Go et 256 Go.

Le smartphone devrait être alimenté par 1 batterie de 2200 mAh. En outre, il devrait être livré avec une configuration à double batterie pour une charge plus rapide, la valeur totale étant de 4400 mAh. L’Oppo Reno 5 Pro + exécuterait Android 11 prêt à l’emploi avec ColorOS 11 en haut.

En ce qui concerne l’imagerie, Oppo Reno 5 Pro + aurait une configuration à quatre caméras à l’arrière. Il aura une caméra principale de 16 MP, une caméra secondaire de 5 MP et deux autres capteurs de 13 MP et 3 MP respectivement. Quant au selfie, la caméra frontale du smartphone sera de 32 MP. Le smartphone aura un corps compact et pèsera 184 grammes.

L’Oppo Reno 5 Pro + est également apparu dans le Liste Geekbench avec le même numéro de modèle. Le téléphone a réussi à marquer 886 points dans le test monocœur et 3036 points dans le test multicœur.

La liste mentionne que le smartphone sera livré avec 8 Go et fonctionnera sous Android 11. Il indique également que le prochain téléphone Oppo aura un SoC «Kona», qui sera probablement le nom de code de Qualcomm Snapdragon 865 SOC.

.

