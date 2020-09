Tout ce que la Reine d’Angleterre mange en une journée (repas et plats préférés)

Avec une équipe de chefs de classe mondiale, l’accès à la meilleure nourriture que l’argent puisse acheter et des salles à manger dans des palais à travers le Royaume-Uni, vous auriez pensé que les heures de repas sont toujours prestigieuses dans la maison de Windsor.

Aujourd’hui, l’ancien chef de la reine, Darren McGrady, a tiré le rideau et révélé les habitudes de repas privés de Sa Majesté, après avoir parlé de ses boissons préférées.

Le rôle principal du chef de 58 ans pendant ses 15 années de service au palais de Buckingham a été celui de chef personnel de la reine Elizabeth II, l’accompagnant lors de deux tournées royales en Australie. Il a également fait la cuisine pour cinq présidents américains – Ford, Reagan, Bush Snr, Clinton et Bush Jnr – lors de leurs visites d’État.

McGrady a également travaillé pour d’autres membres de la famille royale – dont la princesse Diana et ses fils William et Harry – au palais de Kensington. Il faisait la cuisine pour Diana la nuit de sa mort, le 31 août 1997. McGrady avait déjà préparé son dîner et attendait son retour.

Maintenant, dans son livre « Eating Royally : Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen », McGrady a révélé les préférences de la reine en matière de repas, ses plats préférés et les choses dont elle n’est pas fan sur la table à manger.

McGrady indique que la Reine prend quatre repas par jour, mais qu’elle ne mange que de petites portions à chaque repas. Dans une série de vidéos de questions-réponses sur YouTube, il dit que pendant son temps de chef personnel entre 1982 et 1993, la Reine prenait le petit déjeuner, le déjeuner, le thé de l’après-midi et le dîner.

Pour le petit-déjeuner, elle fait les choses simplement. La biographe royale, Katie Nicholl, l’a déjà dit : « HRH commence généralement par une simple tasse de thé et des biscuits, suivis d’un bol de céréales ». (Le Guardian a précédemment indiqué qu’elle aimait le conserver dans des Tupperware pour en préserver la fraîcheur).

C’est avant de passer à un déjeuner de poisson grillé avec des épinards fanés ou des courgettes, selon M. McGrady. Elle a également un faible pour un simple poulet grillé avec une salade – une option à faible teneur en glucides.

Puis, en fin d’après-midi, dit M. McGrady, la Reine prendra le thé de l’après-midi. (La reine a toujours des scones avec de la confiture et de la crème fraîche – et elle met de la confiture en premier).

Il explique : « Elle prenait toujours le thé de l’après-midi, où qu’elle se trouve dans le monde. Nous avions pris l’avion pour l’Australie et nous étions sur le Royal Yacht. Il était cinq heures du matin, mais pour la Reine, il était cinq heures de l’après-midi, alors mon premier travail consistait à faire des scones ».

The queen had 20 chefs at the royal kitchen at the time McGrady was working there, he says. It was previously reported that the head chef would provide the Queen with a menu twice a week and then she could choose meals to her liking. McGrady confirmed the menu system was in place.

McGrady says while the Queen never directly said she didn’t enjoy a meal, she would leave a message in a notebook for the staff. “She had a little book on her desk and she would just put a note in there saying ‘I don’t want this again’ or something like that,” he explains.

Quels sont les aliments préférés de la Reine ?

La Reine a apparemment un amour particulier pour les crevettes en pot de la baie de Morecambe sur des toasts. Dans une vidéo de questions-réponses, M. McGrady a déclaré « Elles sont cuites et marinées dans ce beurre épicé secret. La reine les mangeait avec des toasts chauds, et quand on les étalait sur les toasts chauds, le beurre fondait ».

La Reine n’apprécie peut-être que de petites portions de nourriture salée, mais McGrady dit qu’elle est avide de sucré. Charbonnel et Walker, Bendicks et Prestat sont tous titulaires de mandats royaux.

« Elle est absolument accro au chocolat », a déclaré McGrady au magazine Hello ! en 2016. « Tout ce que nous mettons au menu qui contient du chocolat, elle le choisirait, en particulier la tarte à la perfection au chocolat [une tarte au chocolat étagée avec du chocolat blanc et noir et des copeaux de chocolat]. »

L’un des « plaisirs coupables » préférés de la Reine à l’époque où McGrady était chef cuisinier était un sandwich croque-monsieur, avec du gruyère fondu, du jambon et des œufs fouettés, a-t-il dit.

L’un des plats préférés du prince Philip serait le coulibiac au saumon. McGrady dit qu’il y avait toujours beaucoup de saumon à manger lorsque les membres de la famille royale étaient en résidence à Balmoral, car ils allaient souvent à la pêche. « Il y a des aliments que la reine et la famille royale aiment, cependant, et ce sont tous les produits de leur domaine, en particulier au château de Balmoral. »

En plus de ses quatre repas, le monarque a un penchant pour les boissons alcoolisées, selon la cousine de la reine, Margaret Rhodes, qui a déclaré que les boissons préférées de la reine sont le gin et le Dubonnet ou une flûte de champagne.

Quel est le repas le plus important au Palais ?

McGrady dit que le repas le plus populaire de la semaine était toujours le poisson-frites du vendredi.

« Tout le monde aimait le fish and chips », explique McGrady. « Tout le personnel, les 300 employés du Palais de Buckingham, tous les chefs cuisiniers prenaient du fish and chips au déjeuner. Mais, oubliez votre sauce tartare et votre ketchup, nous l’aimions avec de la crème salade. De la crème salade sur ces frites, sur ces frites. »

Bien que la reine aurait eu son fish and chips dans une chapelure de panko plutôt que dans la pâte à frire traditionnelle. Quant au condiment de son choix – Lea & Perrins, HP Sauce et le ketchup Heinz – il fait l’objet d’un mandat royal.

Mais l’autre repas le plus proche du cœur de la reine n’est pas celui des humains.

McGrady l’a dit au magazine Hello ! « Une des choses qui m’a vraiment, vraiment choquée quand j’ai obtenu un emploi de chef de la Reine, c’est que je ne préparais pas tout de suite les banquets pour les rois, les reines et les présidents. Je coupais en fait du bœuf, du foie et du poulet pour les corgis de la Reine [12]. J’ai appris plus tard que c’était l’un des repas les plus importants de la journée pour la reine ».

Et l’une de ses premières tâches en tant que chef personnel de la reine fut d’éplucher des carottes pour ses chevaux à Balmoral.

Y a-t-il des aliments que la Reine n’aime pas ?

La Reine n’apprécie pas les saveurs fortes, comme l’ail et l’oignon, dit McGrady. « La Reine n’aime pas l’ail… nous ne pourrions jamais l’utiliser au Palais de Buckingham. »

Selon McGrady, la chose la plus importante à retenir est que – contrairement à ce qui se passe dans un hôtel ou un restaurant – vous ne cuisinez que pour une personne, c’est donc son goût qui compte. « Par exemple, vous pouviez faire un boeuf stroganoff et si elle n’aimait pas le paprika, c’était un plat sans paprika parce que vous cuisiniez pour cette personne ».

Cela s’appliquait également si le prince Philippe dînait avec sa femme. « La Reine mange pour vivre alors que le Prince Philip vit pour manger », dit McGrady. « Il aime les curry avec beaucoup d’ail et d’épices, un vrai gourmet. Mais nous ne pourrions jamais faire [deux assiettes] « pour votre assiette, vous aurez beaucoup d’ail », et « votre assiette, pas d’ail », c’était toujours à la Reine de décider, vous avez tout comme elle l’a. »

Les crustacés et les viandes rares sont également évités lors des visites royales ou des tournées – des moments où la famille ne peut pas se permettre d’être hors de combat pour cause d’intoxication alimentaire. L’ancien majordome royal Grant Harold a confirmé que cette règle est judicieuse lorsque les membres de la famille royale sont en service.

La reine fait-elle parfois la cuisine pour elle-même ?

Selon McGrady, alors que le prince Philip était un « grand chef » et aimait régulièrement cuisiner sur le grill et faire des barbecues en famille sur le domaine de Balmoral, et que les jeunes membres de la famille royale comme William, Kate, Meghan et Harry aimaient tous cuisiner, la Reine elle-même reste en dehors de la cuisine.

Et non, la Reine n’a jamais eu de préférence pour un drive-in McDonalds non plus. « La Reine n’a jamais commandé de fast food. Quand vous avez 20 chefs en cuisine, pourquoi le feriez-vous ? Vous pouvez appeler la cuisine et commander ce que vous voulez », dit McGrady.

Et pour les occasions spéciales ?

McGrady a déclaré au magazine Hello ! que le plus grand événement alimentaire du palais est Noël. Bien qu’ils optent pour des options traditionnelles. « C’était le même repas chaque année », a-t-il dit. « Ils sont en fait ennuyeux quand il s’agit de festivités. Ils ne faisaient pas de jambon ou autre chose, juste des dindes traditionnelles.

« Nous avons fait trois dindes pour la reine et sa famille dans la salle à manger royale, une pour la crèche, puis d’autres pour la centaine d’employés, afin que tout le monde ait un repas de Noël ».

Et ils n’ont pas lésiné sur le dessert – le pudding de Noël était « décoré de houx, arrosé de brandy, et l’intendant du palais le transportait, flamboyant, dans la salle à manger royale ».

Pour la fête des mères, McGrady dit que la reine « ne fêtait pas vraiment » mais qu’elle allait souvent au château de Windsor pour le week-end et voulait des œufs spéciaux pour le petit déjeuner.

Les membres de la famille royale ne fêtent pas non plus Halloween, confirme McGrady.