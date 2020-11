L’acteur licencié Seyi Omooba blâme les personnes LGBT +

L’actrice Oluwaseyi Omooba a choisi de rester fidèle aux commentaires « homophobes » qu’elle a tenus en 2014 (David M. Benett / Dave Benett / Getty)

Seyi Omooba, l’acteur renvoyé de La couleur pourpre sur les commentaires anti-gay a affirmé qu’elle avait été limogée en raison de la proportion de personnes LGBT + dans la compagnie de théâtre dont elle faisait partie.

Omooba a été choisi pour Celie dans une nouvelle adaptation scénique de La couleur pourpre, qui raconte l’histoire d’une survivante d’abus sexuel qui a repris confiance après être tombée amoureuse d’une autre femme.

Cependant, elle a été limogée en mars 2019 après qu’il soit apparu qu’elle avait écrit sur Facebook: « Je ne pense pas que vous puissiez naître gay, et je ne pense pas que l’homosexualité ait raison, même si les lois de ce pays l’ont rendue légale non signifie son [sic] droite ».

Elle a annoncé plus tard qu’elle intentait une action en justice contre le Curve Theatre de Leicester et son ancienne agence artistique, Global Artists, pour rupture de contrat et discrimination religieuse. Omooba est représenté par Christian Concern.

Lors d’un tribunal de recours en matière d’emploi, jeudi 19 novembre, les représentants légaux d’Omooba ont déclaré que l’acteur avait été limogé en partie en raison de «la démographie particulière de la compagnie de théâtre», dont «les personnes LGBTQ représentent une proportion importante», Le télégraphe rapports.

Le tribunal a appris que l’ancien employeur d’Omooba était «préoccupé par l’infraction commise au sein de la communauté au poste du demandeur et les menaces de boycott de la production».

Les avocats d’Omooba ont fait valoir que ses opinions anti-LGBT + n’auraient pas miné sa capacité à jouer un personnage queer emblématique.

Ils ont également affirmé que l’acteur avait été victime de discrimination lorsqu’elle avait été limogée pour avoir exprimé ses opinions.

Le tribunal a entendu les détails d’un rapport du critique Lloyd Evans, qui a soutenu qu’un acteur ne devrait pas avoir à être d’accord avec «les opinions éthiques ou les sentiments d’un personnage dans une pièce».

«Si cela était nécessaire, l’art du théâtre n’existerait pas, et de nombreuses pièces que nous considérons comme des classiques seraient impossibles à mettre en scène», a déclaré Evans.

Cependant, la contribution d’Evans a été jugée irrecevable par un juge, qui a déclaré que son argument n’était «pas impartial».

Les avocats de Christian Concern ont également tenté de soumettre un rapport du théologien Dr Martin Parsons, qui a soutenu que la publication Facebook d’Omooba était «une expression juste et raisonnable des croyances chrétiennes». Cet argument a également été déclaré irrecevable.

L’audience de jeudi n’a été organisée que pour discuter de l’admission des preuves, un tribunal complet devant avoir lieu en février.

Le Curve Theatre de Leicester et Global Artists contesteront les affirmations d’Omooba.

Limogé La couleur pourpre L’acteur Seyi Omooba a affirmé avoir été licenciée sur la base de «fausses informations».

Dans une déclaration publiée par Christian Concern, Omooba a déclaré: «Le théâtre m’a donné le choix de retirer une déclaration concernant ma foi ou de perdre mon travail. Je ne pouvais pas faire ça, même pas pour sauver la carrière que j’aime. L’agence a pris la décision de résilier mon contrat sur la base de fausses informations. »

Dans une déclaration, Christian Concern a déclaré qu’Omooba «n’est pas d’accord avec l’interprétation selon laquelle Celie est un personnage lesbien».

Christian Concern a poursuivi en affirmant que Celie «mène une vie d’immenses luttes entre les mains des hommes, jusqu’à ce qu’elle trouve brièvement réconfort et amitié avec une autre femme».

En octobre 2019, l’auteur Alice Walker, qui a écrit La couleur pourpre, a déclaré qu’il aurait été problématique pour Omooba de jouer à Celie.

«Jouer le rôle de Celie sans croire en son droit d’être aimée, ou d’exprimer son amour de la manière qu’elle choisit, serait une trahison du droit des femmes à être libres», a déclaré Walker.

«En tant qu’ancien, je nous exhorte tous à réfléchir attentivement à ce que je dis, même si vous, Oluwaseyi Omooba, poursuivez la compagnie de théâtre pour avoir annulé votre contrat.

Walker a également expliqué comment elle a créé le personnage de Celie dans La couleur pourpre, et qu’elle était basée sur la grand-mère de Walker.

Elle a ajouté: «Il est prudent de dire, après une vie affreuse à servir et à obéir à des hommes violents, qui violaient au lieu de« faire l’amour », ma grand-mère, comme Celie, n’était pas attirée par les hommes.

«Elle était, en fait, très attirée par l’amant de mon grand-père, une belle femme qui était gentille avec elle, la seule personne adulte à avoir jamais semblé remarquer à quel point elle était remarquable et créative.

«En donnant à Célie l’amour de cette femme, de toutes les manières dont l’amour peut être exprimé, j’ai clairement voulu démontrer qu’elle aussi, comme nous tous, méritait d’être vue, appréciée et profondément aimée par quelqu’un qui la voyait. comme entier et digne.

Dans un communiqué, le directeur général du Curve Theatre, Christ Stafford, a déclaré RoseActualités: «Nous continuons à contester et à défendre les réclamations de Seyi Omooba et une audience complète concernant l’affaire est actuellement prévue pour février 2021. Cela n’est affecté par rien du processus d’appel actuel. Nous ne fournirons aucun autre commentaire pour le moment. »

RoseActualités a également contacté l’agence Global Artists pour commentaires.