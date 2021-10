Lili Reinhart applaudit les gens qui saccagent Riverdale sur TikTok

« Allez ailleurs avec ça. Ou ne regardez pas la putain de série. »

Lili Reinhart veut que vous arrêtiez de saccager Riverdale dans ses commentaires TikTok, d’accord ?

L’actrice a joué Betty Cooper depuis le début de la série CW en 2017. En cinq saisons, Betty est passée par là. De sa relation avec Jughead (Cole Sprouse) à sa romance tant attendue avec Archie (KJ Apa), ça a été désordonné. Saison 6 de Riverdale doit débuter en novembre et la série a récemment célébré son 100e épisode.

Lili a décidé d’honorer l’étape capitale sur TikTok avec ses co-stars Camila Mendes (qui joue Veronica Lodge) et Drew Ray Tanner (qui joue Fangs Fogarty). Dans la vidéo, Lili demande à Camila et Drew un morceau de leur cupcake pendant que les deux prennent une énorme bouchée de leurs gâteaux.

Lili Reinhart. Photo : @lilireinhart via Instagram, The CW

Eh bien, au lieu de féliciter le casting, il semble que les gens en aient profité pour critiquer la série. Une personne a commenté : « 100 épisodes de trop petite amie », tandis qu’une autre a ajouté : « J’ai arrêté d’aimer Riverdale après que les personnages soient devenus des adultes. » Et un troisième a déclaré: « Comment la série a-t-elle atteint 100 épisodes et les bonnes séries ont-elles été annulées. J’ai perdu foi en l’humanité. »

Lili a alors été forcée de riposter. Dans la section des commentaires, Lili a écrit: « Pouvez-vous tous arrêter de parler de l’émission dans laquelle nous sommes dans MES commentaires? Allez ailleurs avec ça. Ou ne regardez tout simplement pas la putain d’émission. » BIEN.

Cela vient après les nouvelles de Riverdalela baisse des cotes d’écoute. La saison 5 a vu nos personnages adolescents traverser un saut dans le temps de sept ans, les faisant passer des lycéens aux jeunes adultes avec encore plus de problèmes. Malgré cela, Riverdale La saison 5 a enregistré ses notes les plus basses à ce jour.

Lili Reinhart TikTok. Photo : @lilireinhart via TikTok

