Taylor Swift dévoile enfin la tracklist de la nouvelle version de « Fearless »

La sortie de « Fearless (Taylor’s Version) » se rapproche de plus en plus, donc la chanteuse et compositrice américaine Taylor Swift a suscité l’enthousiasme de ses fans en révélant la liste officielle des chansons qui font partie de cette version renouvelée de l’album qui vous aident atteindre une popularité internationale.

À travers ses réseaux sociaux, Swift a révélé qu’un total de 27 chansons ferait partie de cette nouvelle production dans laquelle elle a de nouveau enregistré l’album éponyme sorti en 2008, dont deux collaborations avec le compositeur néo-zélandais Keith Urban.

Vous avez déchiffré les codes et deviné tous les titres de From The Vault. Voici la liste complète des morceaux, mes amis. pic.twitter.com/lC3awlRmm2 – Taylor Swift (@ taylorswift13)

L’annonce est faite un jour après que Swift a publié une vidéo curieuse sur ses réseaux dans laquelle elle a présenté un message cryptique, incitant ses abonnés à décoder les titres d’une nouvelle chanson à l’aide de mots dont les paroles étaient en désordre.

La chanteuse a accompagné le message d’aujourd’hui d’un message sur son travail aux côtés de Keith Urban: «Je suis tellement honoré que Keith Urban fasse partie de ce projet, en duo sur« That’s When »et en chantant des harmonies sur« We Were Happy ». J’étais son premier acte à l’époque de l’album ‘Fearless’ et sa musique m’a inspiré à l’infini. »

Je compte les minutes jusqu’à ce que nous puissions plonger ensemble dans ce monde courageux, rempli à parts égales de nostalgie et de nouveauté. La tête la première, sans crainte.

« Fearless (Taylor’s Version) » n’est que le premier volet de son projet ambitieux de réenregistrer l’intégralité de son catalogue de musique après que sa musique ait été vendue sans son consentement par son ancien label. Ce projet s’achèvera avec la version renouvelée de « Reputation », album de l’année 2017.

Jusqu’à présent, Taylor Swift a sorti deux morceaux de ses nouveaux enregistrements: le single 2008 « Love Story » et « You All Over Me », une collaboration inédite qu’elle a interprétée avec la chanteuse-compositrice américaine Maren Morris. « Fearless (Taylor’s Version) » sera disponible à la vente le vendredi 9 avril prochain.