Skyrim Anniversary Edition détaillée, les propriétaires de l’édition spéciale obtiennent gratuitement quatre DLC Creation Club

5 PACK MICKEY MOUSE 50 TH ANNIVERSARY / MICKEY MOUSE / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

Mickey Mouse est l'emblème de Disney depuis plus de 90 ans. La fameuse petite souris a été la star de nombreux courts-métrages, de films, de séries et même de jeux vidéo. A l'occasion de l'anniversaire des archives Disney, Funko a donc créé ce pack de cinq figurines s'emboitant les unes dans les autres et représentant plusieurs époques du personnage. On le retrouve dans Plane Crazy, Fantasia, Jack et le Haricot Magique, dans sa version classique et dans sa version la plus récente. Un superbe pack indispensable à tous les passionnés de Disney.